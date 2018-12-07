В сентябре 2019 года в Перми запустят сетевую корпоративную магистратуру

12:43 | 9.12.2018

Университет ИТМО и ПГНИУ начнут подготовку профессионалов для одного из ведущих национальных телеком-операторов с нового учебного года. Подписано соглашение между Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Пермским государственным национальным исследовательским университетом (ПГНИУ) и АО «ЭР-Телеком Холдинг».



Документ предусматривает открытие в сентябре 2019 года сетевой корпоративной магистратуры. Студенты механико-математического факультета ПГНИУ частично будут проходить обучение по этой программе в Университете ИТМО.



Во время встречи стороны подтвердили свою готовность к разработке и реализации программ корпоративной магистратуры и дополнительного профессионального образования, направленных на усиление уровня подготовки высококвалифицированных специалистов в сфере информационных технологий и киберфизических систем.



Принимая во внимание необходимость расширения границ имеющихся образовательных программ, стороны определили наиболее востребованное среди абитуриентов, студентов и ученых направление для развития – «Прикладная математика и информатика». Программа корпоративной магистратуры будет нацелена на подготовку высококвалифицированных кадров под действующую отрасль в реальном секторе при поддержке «ЭР-Телеком Холдинг».



С сентября 2019 года механико-математический факультет ПГНИУ открывает набор в магистратуру по профилю «Технология разработки программного обеспечения». Учебный план совместной программы предусматривает в течение двух лет обучение как на механико-математическом факультете ПГНИУ, так и на факультете информационных технологий и программирования Университета ИТМО.



Производственную практику магистранты смогут пройти на базе компании «ЭР-Телеком Холдинг», которая будет предлагать темы для магистерских диссертаций.



Также для реализации трехстороннего соглашения потребуется создать лаборатории киберфизических систем, лаборатории нейроинформатики, научно-образовательный центр компетенций на базе ПГНИУ и центр оценки квалификации по IT-профстандартам на базе компании «ЭР-Телеком Холдинг».



Кроме этого, ПГНИУ и «ЭР-Телеком Холдинг» планируют совместную реализацию программ бакалавриата «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» и «Прикладная математика и информатика», а также курсы повышения квалификации действующих сотрудников холдинга «ЭР-Телеком».



Как отметил ректор Пермского университета Игорь Макарихин, для вуза подписание такого соглашения – значимое событие. «Информационные технологии являются для нас одной из точек роста. Направления, связанные с IT-сферой, присутствуют в ПГНИУ на многих факультетах – это ГИС-технологии, компьютерная лингвистика, историческая информатика и, конечно же, специальности механико-математического факультета. Повышение уровня подготовки и развитие научных исследований в этой сфере – стратегическое направление развития, поэтому мы с удовольствием вступаем в сотрудничество с одним из лидеров российского образования и крупнейшим игроком IT-рынка», – рассказал Игорь Макарихин.



По словам ректора Университета ИТМО Владимира Васильева, компания «ЭР-Телеком» уже сейчас переходит на новые технологии – это киберфизические системы, квантовые и когнитивные технологии, искусственный интеллект. «Наша задача – подготовить топовых специалистов по информационным технологиям. Для нашего университета это определенный вызов, но, уверен, мы с этим справимся, потому что Университет ИТМО – единственный вуз в мире, студенты которого являются семикратными чемпионами мира в области разработки программного обеспечения. Более того, мы будем готовить специалистов под конкретные задачи «ЭР-Телекома», – отметил Владимир Васильев.



Президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев подчеркнул, что 100% успеха любой компании – это мотивированные и постоянно развивающиеся кадры, гибко и быстро реагирующие на любые вызовы рынка. «Стратегическое партнерство между нашей компанией и университетами, обладающими репутацией ведущих национально-исследовательских центров, создаст платформу не только для взращивания молодых перспективных ребят, но и для повышения квалификации действующих сотрудников «ЭР-Телеком». Мы уверены, что совместные образовательные программы с ИТМО и ПГНИУ будут соответствовать самым высоким международным стандартам, и у молодых специалистов появится больше возможностей для самореализации в «цифровую» эпоху», – отметил Андрей Кузяев.



Министр информразвития и связи Пермского края Игорь Никитин также подчеркнул, что развитие информационных технологий влечет за собой высокую потребность в соответствующих специалистах. Все это позволит держать высокую планку по уровню подготовки кадров для цифровизации региона, которые будут востребованы рынком в ближайшие годы. Пермский край продолжит выстраивать совместную работу с вузами и ИТ-компаниями, что станет фундаментом развития цифровой экономики Прикамья и обеспечит подготовку высококвалифицированных кадров для дальнейшего роста новых технологий.



Напомним, летом 2018 года ПГНИУ также подписал соглашение о сотрудничестве в рамках Стипендиальной программы Пермского края по развитию кадров для цифровой экономики региона с одной из крупнейших российских IT-компаний «Мерлион», которая имеет филиалы по всей России. Это позволит повысить качество подготовки специалистов и сделать образовательный процесс более «предметным» и целевым для IT-компаний.



Пермский край входит в десятку регионов с развитой IT-сферой. В регионе 1700 предприятий, из них около 100 крупных и средних. В отрасли занято более 16 тысяч IT-специалистов. К 2024 году планируется увеличение этого количества на 6000 ИТ-специалистов.