Пермь: новости дня
17:42 | 7.12.2018
В пермских городских лесах обустроено 180 км лыжных трасс
Самая короткая лыжня находится за Дворцом культуры железнодорожников в Черняевском лесу, на лыжной базе ПГНИУ (1,5 км), а самая длинная – «Лыжня здоровья» в Мотовилихинском лесничестве – 22 км. Эта лыжня существует уже 30 лет. Все это время ее курируют любители лыжных прогулок из клуба выходного дня «Дальнобойщики». Лыжня начинается у спортивной базы «Динамо», она популярна среди профессиональных спортсменов.
Лесные лыжни проложены практически в каждом районе города. В Мотовилихинском районе наиболее популярна трасса на лыжной базе «Динамо» протяженностью 9 км. В Индустриальном районе создано три лыжных трассы: «Тропа здоровья» в Черняевском лесу (2,5 км), на лыжной базе «Электрон» (6,5 км) и у спорткомплекса им. Сухарева (8 км). Любители лыжных прогулок в Кировском районе могут прогуляться у лыжной базы «Прикамье», ее длина составляет 20 км. Также в Верхне-Курьинском участковом лесничестве обустроена лыжня у спортклуба «Политехник».
Сейчас обустраивается лыжная трасса на территории Мотовилихинского лесничества: СК «Пермские медведи» по улице Спортивной, 1. Длина этой трассы составит 20 км. В Свердловском районе трасса протяженностью 18 км обустроена на лыжной базе «Звезда»
Пермское городское лесничество круглый год выполняет сезонные уходные и лесозащитные мероприятия на территории лесов. В конце лета к ним добавляется работа по созданию условий для лыжного спорта: уборка старых деревьев вдоль лесных (будущих лыжных) трасс, выравнивание поверхности земли. Лесохозяйственные мероприятия дополняются профессиональным участием спортивных организаций: представители спортивных школ, обществ, лыжных баз прокладывают и накатывают лыжни по снегу.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
20:15 | 7.12.2018
Игорь Комаров провел в Перми совещание по социально острым вопросам
18:48 | 7.12.2018
Анатолий Литовченко встретился с копейчанами
18:26 | 7.12.2018
Смартфоны помогут незрячим посчитать деньги
17:48 | 7.12.2018
Министр строительства и ЖКХ России осмотрел строящийся в Екатеринбурге конгресс-центр
17:42 | 7.12.2018
В пермских городских лесах обустроено 180 км лыжных трасс
17:41 | 7.12.2018
Вадим Шумков: «У нас на повестке дня — строительство крупного рынка»
17:26 | 7.12.2018
В Перми подведены итоги III городского исторического форума
17:18 | 7.12.2018
Алексей Грибанов принял участие в ежегодном мероприятии уполномоченного по правам человека в Пермском крае
17:10 | 7.12.2018
Владимир Путин наградил челябинского депутата
17:01 | 7.12.2018
Прокуратура Свердловской области потребовала отстранить от работы руководство скандального ЕМУП «Золушка»
17:00 | 7.12.2018
Следственные органы просят опознать мужчину, тело которого нашли в реке рядом с Первоуральском
16:34 | 7.12.2018
Начальник ОЭБиПК по Екатеринбургу написал явку с повинной
16:33 | 7.12.2018
Пермяков познакомят с клинической психологией
16:22 | 7.12.2018
Швырнул на пол, а потом бросил на диван. Зауральца будут судить за убийство 10-месячной дочери
16:09 | 7.12.2018
На ЕКАД столкнулись два грузовика. Один из водителей погиб
16:04 | 7.12.2018
Эдуарду Гусеву нашли замену. Департамент природных ресурсов Зауралья возглавила женщина
16:02 | 7.12.2018
В Курганской области пожар унес жизни двух пенсионеров
15:36 | 7.12.2018
Ликвидировать Коркинский разрез начнут через год
15:30 | 7.12.2018
Скандал со сносом дома ради филармонии в Екатеринбурге дошел до Совета по правам человека
15:03 | 7.12.2018
В Свердловской области сменился главный пристав. На его место пришла женщина с Южного Урала
14:48 | 7.12.2018
В Екатеринбурге территория 19-го военного городка превратилась в большую мусорную свалку
14:34 | 7.12.2018
На Среднем Урале могут создать научно-образовательный центр
14:28 | 7.12.2018
Кредитор обанкроченных «Режникеля» и «Уфалейникеля» пытался зайти на предприятия со своим ЧОП. Попытка едва не переросла в силовой конфликт
14:20 | 7.12.2018
В новолялинской колонии появилось кафе для заключенных
14:11 | 7.12.2018
В администрации Перми продемонстрировали фирменную медаль городского спринта «Елки. Пермский период»
13:57 | 7.12.2018
В воскресенье на площадь 1905 года привезут 18-метровую елку
13:32 | 7.12.2018
Евгений Куйвашев ради благотворительности продаст книги
13:23 | 7.12.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 6 декабря 2018 года
12:50 | 7.12.2018
В Свердловской области руководителей кооператива будут судить за хищение более 1,6 млрд рублей
12:22 | 7.12.2018
В Перми назвали имена лауреатов премии «Преодоление»
12:18 | 7.12.2018
На Урале суд оправдал бывшего директора завода, подчиненные которого погрязли в кредитах
12:13 | 7.12.2018
Выходные в Перми будут теплыми
11:50 | 7.12.2018
Tele2 удвоила число базовых станций стандарта LTE
11:48 | 7.12.2018
Накануне в ДТП на улице Бажова пострадала 7-летняя девочка
11:30 | 7.12.2018
На улице Учителей неизвестный поджег автомобиль Toyota RAV 4
11:15 | 7.12.2018
В Екатеринбурге выбрали концепцию благоустройства улицы Толмачева
10:54 | 7.12.2018
Общественный совет при ГУ МВД России по Пермскому краю проводит прямую линию по коррупции
10:14 | 7.12.2018
Под Екатеринбургом сгорел садовый дом