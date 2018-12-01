В пермских городских лесах обустроено 180 км лыжных трасс

17:42 | 7.12.2018

Пермяки могут выбрать лыжную трассу в зависимости от близости к дому и ее протяженности. Самая длинная лыжня достигает 22 км, а самая короткая – 1,5 км.



Самая короткая лыжня находится за Дворцом культуры железнодорожников в Черняевском лесу, на лыжной базе ПГНИУ (1,5 км), а самая длинная – «Лыжня здоровья» в Мотовилихинском лесничестве – 22 км. Эта лыжня существует уже 30 лет. Все это время ее курируют любители лыжных прогулок из клуба выходного дня «Дальнобойщики». Лыжня начинается у спортивной базы «Динамо», она популярна среди профессиональных спортсменов.



Лесные лыжни проложены практически в каждом районе города. В Мотовилихинском районе наиболее популярна трасса на лыжной базе «Динамо» протяженностью 9 км. В Индустриальном районе создано три лыжных трассы: «Тропа здоровья» в Черняевском лесу (2,5 км), на лыжной базе «Электрон» (6,5 км) и у спорткомплекса им. Сухарева (8 км). Любители лыжных прогулок в Кировском районе могут прогуляться у лыжной базы «Прикамье», ее длина составляет 20 км. Также в Верхне-Курьинском участковом лесничестве обустроена лыжня у спортклуба «Политехник».



Сейчас обустраивается лыжная трасса на территории Мотовилихинского лесничества: СК «Пермские медведи» по улице Спортивной, 1. Длина этой трассы составит 20 км. В Свердловском районе трасса протяженностью 18 км обустроена на лыжной базе «Звезда»



Пермское городское лесничество круглый год выполняет сезонные уходные и лесозащитные мероприятия на территории лесов. В конце лета к ним добавляется работа по созданию условий для лыжного спорта: уборка старых деревьев вдоль лесных (будущих лыжных) трасс, выравнивание поверхности земли. Лесохозяйственные мероприятия дополняются профессиональным участием спортивных организаций: представители спортивных школ, обществ, лыжных баз прокладывают и накатывают лыжни по снегу.