Алексей Грибанов принял участие в ежегодном мероприятии уполномоченного по правам человека в Пермском крае

17:18 | 7.12.2018

В Перми прошла 15-я торжественная церемония вручения знака «За особые заслуги в сфере защиты прав и свобод граждан в Пермском крае» и благодарственных писем уполномоченного по правам человека в Пермском крае. За эти годы уполномоченным по правам человека было вручено 34 знака, благодарственными письмами отмечено 256 человек.



Заместитель председателя правительства Пермского края по вопросам социальной политики и здравоохранения Татьяна Абдуллина поприветствовала участников церемонии от имени губернатора Пермского края Максима Решетникова. По ее словам, сегодня на первое место выходят вопросы развития человеческих взаимоотношений, гуманности и добра. «Те люди, которые несут добро, всегда вызывают в обществе огромное уважение. В Пермском крае существует огромное количество общественных объединений, некоммерческих организаций, больших гражданских инициатив, которые затем рождают важные социально значимые проекты», – сказала Татьяна Абдуллина.



За многолетний самоотверженный профессиональный труд по оказанию медицинской помощи и служение людям знаком уполномоченного по правам человека награжден Александр Черников, за самоотверженную и профессиональную работу по защите прав пациентов на охрану здоровья и медицинскую помощь – руководитель ПРО Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество онкогематологии «Содействие» Светлана Намитова, за самоотверженный труд по поиску пропавших, защите и спасению людей в условиях чрезвычайных ситуаций – председатель правления Пермской региональной общественной организации «Поиск-Пермь» Светлана Неволина.



Стелами за развитие традиций социально ответственного бизнеса и вклад в реализацию целей устойчивого развития награждены базовые предприятия группы организаций «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.



Заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов совместно с уполномоченным по правам ребенка в Пермском крае Светланой Денисовой вручил благодарственное письмо уполномоченного по правам человека в Пермском крае – за личный вклад в социализацию и сопровождение лиц с ментальными нарушениями из числа проживающих в интернатных учреждениях – директору благотворительного фонда «Дедморозим» Надежде Ли.



«Сегодня мы чествуем тех людей, которые много сделали для того, чтобы жизнь и в городе, и в крае становилась лучше. Благотворительный фонд «Дедморозим» многое делает для того, чтобы помочь больным детям. Если меня спрашивают, куда обратиться, чтобы помочь детям, то я всегда говорю – в «Дедморозим». Спасибо вам за ваш благородный труд», – отметил Алексей Грибанов.



По словам Светланы Денисовой, в Пермском крае проживает большое количество активных граждан, для которых служение людям и добровольчество, волонтерство – это не пустые слова. «Куда бы я ни приехала, когда говорю, что из Пермского края, мне всегда отвечают, что у нас в регионе все хорошо с развитием гражданского общества. Рада, что сегодня мы самых достойных поблагодарим и вручим знаки», – подчеркнула Светлана Денисова.



Также состоялось вручение удостоверений общественных помощников уполномоченного по правам человека в Пермском крае.



Отметим, ежегодно во всем мире 10 декабря отмечается День прав человека. День, когда Генеральная ассамблея ООН в 1948 году приняла Всеобщую декларацию прав человека. Также церемония прошла накануне Дня Конституции Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. В этом году Конституция отметит свой 25-летний юбилей.



3 декабря 2018 года президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ «Об утверждении состава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека». В новый состав Совета впервые от Пермского края вошли Татьяна Ивановна Марголина и директор Центра гражданского анализа и независимых исследований «ГРАНИ» Светлана Геннадьевна Маковецкая.