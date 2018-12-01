Пермяков познакомят с клинической психологией

16:33 | 7.12.2018

7 декабря в 19:00 в «Сказариуме» (ул. Ленина, 74) доктор психологических наук из ПГНИУ расскажет о том, чем занимается клинический психолог.



Негативные черты, появившись в клинической психологии, стали предметом многочисленных исследований. При этом полученные результаты показывают, что их обладатели могут иметь преимущество перед теми, кто не проявляет «темную» сторону своей личности. Являются ли эти черты пограничными с нормой, чем отличаются носители этих черт и способствуют ли они успеху или формируют «плохую» личность, которой трудно в обществе? Об этом расскажет Дмитрий Корниенко, доктор психологических наук, заведующий кафедрой общей и клинической психологии ПГНИУ.



Вход свободный.