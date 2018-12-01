Дороги Прикамья – под неусыпным контролем центральной диспетчерской службы

15:24 | 7.12.2018

С 1 ноября 2018 года диспетчерский центр краевого Управления автомобильных дорог переименован в центральную диспетчерскую службу.



В Пермском крае более 3 тысяч километров региональных дорог, которые необходимо не только ремонтировать, но и содержать, причем качественно, чтобы обеспечить комфорт и безопасность на дорогах. С целью осуществления контроля за состоянием дорог, обеспечения безопасности участников дорожного движения в Управлении автомобильных дорог Пермского края более 10 лет работает центральная диспетчерская служба (ранее называвшаяся диспетчерским центром). Здесь осуществляется круглосуточное наблюдение за состоянием дорог, мониторинг метеоусловий в различных районах края. С этой целью на краевых дорогах установлено 59 камер видеонаблюдения за состоянием дорожного полотна, а также 28 метеостанций, которые производят мониторинг температуры воздуха, влажности и состояния дорожного покрытия.



На службе у диспетчерской службы современное программное обеспечение, с помощью которого на мониторах определяются места на дорогах, где возникли проблемы: скользкость, низкий коэффициент сцепления и пр. Диспетчеры, работающие в круглосуточном режиме, отслеживают и анализируют ситуацию, при необходимости сообщают подрядчику о возникшей проблеме с требованием принять меры. Система ОНМС (облачная навигационно-мониторинговая система) помогает определять наличие уборочной техники на дорогах, в каком она состоянии: стоит или перемещается, включен ли двигатель.



На всех региональных дорогах установлены аншлаги с указанием номеров телефонов, по которым можно позвонить в центральную диспетчерскую службу и сообщить о возникшей на дороге проблеме: 8 (342) 235-70-70 и 8 (342) 235-70-71.