На пермской эспланаде началось строительство главного ледового городка

12:48 | 7.12.2018

В краевой столице на площади у Театра-Театра стартовало строительство ледового городка «Ветер с востока»: деревянные конструкции будущих горок обшивают блоками изо льда. Объекты ледового городка в этом году будут посвящены культурным символам стран Восточной Азии.



Сразу после зажжения главной городской елки рабочие оградили периметр площадки, провели необходимые коммуникации, завезли оборудование и ледовые блоки. Сейчас к Театру-Театру уже привезено около 400 кубометров льда – это треть объема будущего комплекса. По ходу работ будут поступать остальные ледовые блоки.



Сейчас на эспланаде собирают деревянные конструкции, которые должны увеличить прочность крупных горок. Это позволит поднять пропускную способность каждого ската до максимального значения - 400 человек в час. В праздничные и выходные дни суточная посещаемость городка достигает 20-25 тысяч гостей. На следующем этапе конструкции обшивают ледовыми блоками. На некоторых объектах строители уже перешли к работе со льдом.