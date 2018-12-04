Десять героев России из ПФО провели в пермских школах «Уроки мужества»

12:29 | 7.12.2018

6 декабря полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров принял участие в праздновании Дня Героев Отечества.



В ПФО праздничные мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества, традиционно одни из самых масштабных в стране. В Приволжье такие мероприятия на окружном уровне впервые прошли в 2013 году в Нижнем Новгороде, в 2014 году торжества состоялись в Самаре, в 2015-м — в Казани, в 2016-м — в Оренбурге, в 2017-м — в Саранске.



В Перми старт окружным памятным мероприятиям дали школьные звонки. Десять героев Российской Федерации, которые прибыли на торжества из разных регионов страны, провели «Уроки мужества» в восьми учебных заведениях Перми. Пермские школы посетили герои России Николай Ярцев, Григорий Кириченко, Александр Стержантов и Игорь Станкевич (Самарская область), Сергей Яшкин (Пермь), Александр Янклович (Саратовская область), Виталий Заврайский (Нижегородская область) и Газинур Хайруллин (Республика Татарстан).



Студенты Пермского техникума промышленных и информационных технологий получили уникальную возможность задать вопросы сразу двум летчикам-испытателям специальной авиационной военной техники Нижегородского авиастроительного завода «Сокол» — Александру Коновалову и Владимиру Рахманову.



В поселке Усть-Качка в Пермском кадетском корпусе ПФО в этот день состоялось открытие мемориального комплекса в честь Героя Российской Федерации Федора Кузьмина и бойцов СОБР и ОМОН, погибших в горячих точках. 6 марта 1996 года, выполняя боевую задачу в Грозном, БМП с пермскими бойцами СОБРа попала под обстрел боевиков. Оператор-наводчик младший лейтенант Федор Кузьмин получил тяжелое ранение, но остался прикрывать товарищей. Мужественный офицер подавлял огневые точки боевиков, пока не погиб в горящей боевой машине. Указом президента от 6 сентября 1996 года Федору Васильевичу Кузьмину посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.



В Перми полномочный представитель президента РФ Игорь Комаров и почетные гости почтили память павших героев и возложили венки к мемориалу Уральского добровольческого танкового корпуса.



В числе памятных мероприятий состоялся и праздничный концерт, посвященный Дню Героев Отечества. В Пермский городской дворец культуры им. А.Г. Солдатова были приглашены около тысячи гостей.



В ходе торжественной части концерта прошло чествование матерей погибших военнослужащих и награждение победителей конкурсов общественного проекта ПФО «Герои Отечества».



Отметим, в настоящее время на территории ПФО проживают или являются уроженцами регионов Приволжья 15 героев Советского Союза, 50 героев Российской Федерации и два полных кавалера ордена Славы, с которыми осуществляется взаимодействие в рамках окружного общественного проекта «Герои Отечества».