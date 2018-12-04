Общественный совет при ГУ МВД России по Пермскому краю проводит прямую линию по коррупции

10:54 | 7.12.2018

7 декабря с 14.00 до 16.00 Общественный совет при ГУ МВД России по Пермскому краю организует прямую линию, посвященную Международному дню борьбы с коррупцией.



На вопросы граждан ответят заместитель председателя Общественного совета Виктор Артемов, сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и Оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Пермскому краю.



Задать вопросы можно по телефону 8 (324) 246-85-51.