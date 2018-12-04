Пермяки могут внести пожелания по новогоднему оформлению города

18:34 | 6.12.2018

Отправить их можно в районные администрации. Предложения будут проанализированы и учтены при подготовке к празднику в следующем году.



В начале декабря Пермь уже по-новогоднему засияла. Для жителей и гостей города открылся Новогодний маршрут, горит огнями главная елка на эспланаде, идет подготовка к строительству ледовых городков во всех районах Перми, украшены улицы, парки и скверы, культурные и образовательные учреждения, магазины, торговые центры и другие объекты потребительского рынка.



Несмотря на активную подготовку к празднованию Нового 2019 года, городские власти уже начали разработку празднования в следующем году. Старт был дан заблаговременно, чтобы успеть подключить к выбору мест установки каруселей, световых конструкций, ледовых городков и других новогодних атрибутов жителей города.



- В этом году значительно расширена география центрального праздничного оформления, ледовые городки есть в каждом районе, традиционными местами локальных общественных новогодних пространств являются парк им. Чехова в Орджоникидзевском районе, сад им. Миндовского в Индустриальном, парк «Счастье есть» в Кировском. Но мы понимаем, что наш город растянут вдоль Камы на 70 километров, и не все жители отдаленных районов могут часто ездить в центр в зимние каникулы. Нам важно мнение людей, все ли понравилось, что следует дополнить в следующем году, будем анализировать отзывы в социальных сетях, обращения в районные администрации, чтобы определить, какие места отдыха нужно усилить в плане новогоднего оформления. Такая задача уже поставлена перед главами районов, - отметил глава Перми Дмитрий Самойлов.



Предложения пермяков будут собираться с 6 декабря и до конца января. Направить их можно в отделы по работе с общественностью в администрациях районов. Контакты отделов можно посмотреть здесь: gorodperm.ru/upload/news/2018/Kontakty_rajonnyh_otdelo_po_rabote_s_obshhestvennostu.docx.