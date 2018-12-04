Два новых резидента ТОСЭР создадут в Чусовом более 130 рабочих мест

18:27 | 6.12.2018

Объявлены два новых резидента территории опережающего социально-экономического развития «Чусовой» (ТОСЭР). Ими стали ООО «Чусовские минеральные удобрения» и ООО «Чусовская швейная фабрика «Перспектива». Соглашения об осуществлении деятельности предприятий подписаны после соответствующего заключения региональной комиссии, сообщает министерство территориального развития Пермского края.



Соглашение с ООО «Чусовские минеральные удобрения» подписали первый заместитель председателя правительства – министр территориального развития Пермского края Роман Кокшаров, глава Чусового Вадим Таций и генеральный директор ООО «Чусовские минеральные удобрения» Виталий Титов. Как пояснил руководитель компании, в Чусовом планируется запустить производство сульфата аммония и хлористого калия с созданием в 2019 году 44 новых рабочих мест. Производство разместится на промышленной площадке, ранее принадлежавшей Чусовскому металлургическому заводу.



Деятельность комплекса экологически безопасна. Метод гранулирования заключается в сухом прессовании сырья без химической реакции при температуре не выше 60 градусов. Цикл производства замкнутый, отходы производства отсутствуют. Для создания благоприятных условий труда линия оснащается современным аспирационным оборудованием.



Подписи в соглашении с ООО «Чусовская швейная фабрика «Перспектива» поставили первый заместитель председателя правительства – министр территориального развития Пермского края Роман Кокшаров, глава Чусового Вадим Таций и директор ООО «Чусовская швейная фабрика «Перспектива» Лидия Тукуреева. Компания запускает в Чусовом новое швейное производство и планирует создать в 2019 году 90 новых рабочих мест. В настоящее время по государственной программе занятости населения обучается для дальнейшего трудоустройства на фабрике 46 женщин. Первый производственный поток планируется запустить уже в декабре этого года.



«В Чусовом наша основная задача – диверсифицировать экономику в городе, уйти от зависимости от градообразующего предприятия. Благодаря двум новым резидентам появится 134 новых рабочих места для жителей города», — отметил Роман Кокшаров.



Сейчас на ТОСЭР «Чусовой» реализуют инвестиционные проекты 8 резидентов. Это ООО «Чусовской завод по восстановлению труб», ООО «Белый камень», ООО «Фабио Рус», ООО «Стройсервис», ООО «Экотоп», ООО «Швейная фабрика «РК», ООО НПК «Базальт Инвест» и ООО «Металлопласт». На 1 октября этого года ими уже создано 247 новых рабочих мест.



Напомним, ТОСЭР дает возможность бизнесу, создающему в моногороде новые рабочие места, стать резидентом и получить налоговые льготы и сниженные в несколько раз тарифы страховых взносов.