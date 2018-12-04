Игорю Комарову презентовали проекты Пермского края в сфере цифровой экономики

18:20 | 6.12.2018

Полномочному представителю президента РФ в ПФО Игорю Комарову представили проекты по развитию цифровой экономики в Пермском крае. На площадке технопарка «Морион Диджитал» полпреду президента в ПФО презентовали проекты в области интернета вещей, в частности, в сфере безопасности, управлении активами, энергоэффективности.



Игорю Комарову озвучили итоги тестирования сервиса «Умный свет» в центре краевой столицы (на участке ул. Попова от ул. Ленина до ул. Пушкина). По словам представителей «ЭР-Телеком Холдинг», с применением технологии на этом участке потребление электроэнергии сократилось до 65%, а затраты на эксплуатацию – до 50%. Кроме того, по информации Управления ГИБДД Пермского края, за время проведения пилотного проекта на ул. Попова отмечено снижение на 50% количества дорожно-транспортных происшествий в сравнении с аналогичным периодом 2017 года, и не зарегистрировано ни одного ДТП, в котором погибли или пострадали люди. Использование цифровых проектов для предприятий и организаций повышает эффективность производства на высоко конкурентных рынках, например, для компаний-экспортеров.



Также полпреду президента представили интеллектуальный видеомониторинг. Именно эта система проходит тестирование в образовательных учреждениях Перми.



Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что актуальность разработки такого сервиса была поднята после волны происшествий в образовательных учреждений страны. Пермский край стал одним из первых регионов, который внедрил и протестировал инновационную систему безопасности. «Во время подготовки образовательных учреждений к новому учебному году мы особое внимание уделили вопросам безопасности детей, – подчеркнул Максим Решетников. – Представленный подход позволит оптимизировать работу системы безопасности, а специалистам в случае необходимости – быстрее реагировать».



По словам президента АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрея Кузяева, в частности, сервис позволяет контролировать количество людей в помещении. «Если мы говорим про медучреждения, то по мере скопления очереди к врачу на пульт главного врача поступает сигнал, и выходит еще один сотрудник. Это повышает комфорт посещения поликлиник, – пояснил он. – Это решение позволяет с 93-процентной точностью идентифицировать людей в помещении. Для этого нужно загрузить одну фотографию в систему. При этом все данные, получаемые с сервисов, хранятся на наших серверах в течение недели, то есть при необходимости получится восстановить маршруты передвижения людей за этот период».



Также для школ и учебных учреждений разработана система энергоэффективности. Опыт эксплуатации показал снижение затрат на энергоресурсы до 15%. Кроме того, Игорю Комарову представили технологию, которая повышает безопасность дворовых территорий – единую систему мониторинга. Например, она включает в себя интеллектуальный шлагбаум, который сканирует номера автомобилей и на основе введенной в него базы пропускает транспортные средства на территорию.