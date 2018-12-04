Микрофинансовая компания Пермского края номинирована на премию «Финансовая элита России – 2018»

17:33 | 6.12.2018

Озвучен шорт-лист претендентов на премию «Финансовая элита России – 2018» в номинациях «Гран-при», «Надежность», «Динамика развития». Среди них АО «Микрофинансовая компания Пермского края».



В 2018 году в шорт-лист премии вошли десятки компаний, имеющих многолетний опыт работы в различных сегментах финансового сектора экономики России. В подгруппе «Микрофинансовые организации» представлены, например, ООО «МигКредит», CarMoney (ООО МФК «КарМани»), МФК «Быстроденьги» (ООО), АО «Микрофинансовая компания Пермского края», ООО МКК «Веб-займ», ООО МКК «КЦДМ», Алтайский фонд микрозаймов.



Номинация организации из Пермского края на премию связана с повышенным спросом предпринимателей региона на получение данного вида государственной финансовой поддержки, поясняют специалисты краевого минпромторга.



Отметим, по итогам I полугодия 2018 года количество заемщиков АО «Микрофинансовая компания Пермского края» (акционер – минпромторг Прикамья) составило 178 субъектов малого и среднего предпринимательства края. Объем предоставленной государственной поддержки в виде микрозаймов составил 172,58 млн руб. Это на 10 % выше, чем за аналогичный период прошлого года (за I полугодие 2017 года за счет средств бюджетов всех уровней предоставлено 172 микрозайма на сумму 157,28 млн руб.).