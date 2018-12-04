В УДС «Молот» приступили к установке нового светового оборудования

17:28 | 6.12.2018

Сотня диодных светильников была закуплена Центром спортивной подготовки в рамках модернизации «Молота». Новый свет устанавливается над ледовой ареной. Оборудование отвечает всем современным требованиям безопасности и энергоэффективности.



«Монтаж новой системы освещения будет проходить поэтапно и не помешает мероприятиям и тренировкам. Это уже третий этап модернизации объекта. Уже сейчас «Молот» стал более комфортным для зрителей и спортсменов. Поскольку объект находится у нас в аренде, практически все наши вложения, за исключением ремонта помещений, имеют «движимый» характер, то есть все оборудование можно собрать и перевезти на любой другой спортивный объект», – рассказал директор Центра спортивной подготовки Пермского края Петр Перминов.



В ближайшее время будет произведена замена зрительских сидений и ледовой коробки, обустройство пандусов для лиц с ограниченными возможностями. Уже сейчас смонтированы новые игровые табло, проводится ремонт в тренировочных залах и санузлах, реконструированы и обновлены внутренние коммуникации, смонтирована наружная подсветка.