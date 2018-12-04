В Прикамье открыли мемориал Герою России Федору Кузьмину

16:58 | 6.12.2018

6 декабря полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров посетил Пермский кадетский корпус ПФО им. Героя России Ф. Кузьмина. Совместно с губернатором Прикамья Максимом Решетниковым, первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Сергеем Меликовым и главным федеральным инспектором по региону Сергеем Половниковым он принял участие в открытии памятника Ф. Кузьмину и зажжении Огня памяти.



«Сегодня, в канун Дня Героев Отечества, мы открываем на территории Пермского кадетского корпуса Приволжского федерального округа, носящего имя Героя России Федора Кузьмина, памятник Герою. Это только часть той благодарности и той работы, которую мы делаем, чтобы сохранить для потомков героический пример беззаветного служения Отечеству. В истории России много примеров мужества, самоотверженности, героизма. У каждого времени свои герои. Мы помним и чтим всех, кто исполнял и исполняет свой воинский и служебный долг, тех, кто погиб, защищая страну, обеспечивая нашу спокойную, мирную жизнь, – отметил полномочный представитель президента Игорь Комаров. – Простой русский парень Федор Кузьмин стал примером для подрастающего поколения, эталоном личного мужества, железной воли, стойкости духа и непреклонности. Он до конца выполнил свой служебный долг и ушел в бессмертие. Так поступали защитники нашей Родины в годы Великой Отечественной войны, так поступают сейчас и их потомки. Уверен, что открытие мемориала не только увековечит подвиг настоящего героя современной России, но и создаст место духовного притяжения молодого поколения, готового, как Федор Кузьмин, бесстрашно защищать интересы нашей Родины. Связь и преемственность поколений – это то, что делает нас непобедимыми, и только в единстве и согласии мы сможем и дальше сохранять суверенитет нашей Родины и поддерживать стабильный гражданский мир».



«Этот мемориал был задуман давно. Пусть он станет для ребят-кадетов и всех нас напоминанием о героях, которые отдали жизни за Отечество, и о тех, кто сегодня служит и также готов отдать долг Родине в любую минуту, – сказал глава региона Максим Решетников и обратился к курсантам кадетского корпуса: – Ребята, служба российских солдат имеет смысл, только если вы будете разделять эти ценности, будете любить нашу страну, будете своей учебой и своим примером дальше развивать страну и показывать, что наши традиции живы. Каждодневный ваш труд – это тоже подвиг».



Первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Сергей Меликов поблагодарил руководство Приволжского федерального округа и Пермского края, руководителей силовых структур, которые поддерживают традиции кадетского корпуса. «Символично, что мы открываем мемориал Героя России в канун нового и нужного для нашей страны праздника – Дня Героев Отечества. Наша страна имеет отношение к этому празднику, в роду каждого есть герои и свои традиции», – подчеркнул генерал-полковник.



Также Игорь Комаров осмотрел территорию кадетского корпуса, в частности новый учебный корпус, стадион, физкультурно-оздоровительный комплекс, спальный корпус, дом единоборств и штаб.



Напомним, к началу этого учебного года в кадетском корпусе завершено строительство нового учебного корпуса. На это направлено почти 250 млн рублей из краевого бюджета. Еще 29 млн рублей направлены на оснащение учебным оборудованием и мебелью. Проект реализован в рамках адресной инвестиционной программы Пермского края.



В 2018/2019 учебном году в Пермском кадетском корпусе обучаются 460 курсантов. Конкурс при поступлении в кадетский корпус составил 7 человек на 1 место (2015 г. – 4 человека, 2016 г. – 5 человек, 2017 г. – 6 человек). Всего подано 897 заявлений, что на 13 % больше, чем в прошлом году.