Сотни пермяков пойдут на завод заниматься йогой

13:33 | 6.12.2018

В ближайшее воскресенье, 9 декабря, на заводе им. Шпагина состоится благотворительный йога-марафон «Дышать». Принять в нем участие уже решили более 250 пермяков. Присоединиться к «Дышать» и поддержать таким образом тяжелобольных детей — подопечных фонда «Дедморозим» — могут даже те, кто не занимается йогой профессионально. На «Дышать» будет интересно и детям, для них в течение всего марафона будет работать детское пространство.



Регистрация участников начнется в 10:00. С 11:00 участники «Дышать» начнут делать традиционные 108 кругов Сурьи Намаскар, что переводится как «Приветствие Солнцу». Йога-комплекс будет выполнен 108 раз под звуки живой музыки: барабанов, гонга и кошей. После 108 кругов Сурьи Намаскар начнутся мастер-классы по разным направлениям танца, гвоздестоянию, медитативному рисованию и направлениям йоги. За один день можно будет познакомиться с йога-нидрой, попробовать цигун и дживамукти. Для тех, кто придет с детьми, предусмотрены занятия по детской йоге, также в детском пространстве можно будет лепить из глины, рисовать, делать поделки и учиться цирковому мастерству.



Стоимость участия в марафоне и мастер-классах - 500 рублей для взрослого, 200 рублей для ребенка от 5 лет. Взносы вы можно оставить при входе. Выбрать подходящий мастер-класс и зарегистрироваться на йога-марафон можно на fond-dedmorozim.timepad.ru/event/847465.



«Твой выдох — это чей-то вдох» — так звучит слоган события. Все собранные на марафоне средства помогут подопечным фонда «Дедморозим», которые могут дышать только с помощью специального оборудования: аппаратов ИВЛ, аспираторов, откашливателей. Поддержка неравнодушных людей нужна таким детям как воздух. Организаторы «Дышать» — йога-студия «Кора» и фонд помощи детям «Дедморозим».



Отметим, преобразование территории завода имени Шпагина – один из наиболее интересных проектов по преобразованию Перми. На заводском пространстве активно проводятся социокультурные мероприятия. Так, в одном из цехов прошли мероприятия «Дягилевского фестиваля», два цеха были задействованы в проведении III Молодежного форума. Кроме того, именно здесь пройдет рождественская ярмарка 22-23 декабря.