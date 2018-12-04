ТАСС: «Уралхим» и «Уралкалий» в 2019 году начнут поставки удобрений в Кению

13:28 | 6.12.2018

«Уралхим» и «Уралкалий» – российские производители смешанных и калийных удобрений – к началу следующего полевого сезона начнут поставки своей продукции в Кению. «Я думаю, это будут сотни тысяч тонн», – сообщил журналистам основной акционер российских компаний Дмитрий Мазепин.



Он добавил, что Кения сейчас больше работает с карбамидом, сложными удобрениями и MAP/DAP (моноаммонийфосфат и диаммонийфосфат), поэтому будут поставки и со стороны «Уралхима», и со стороны «Уралкалия».



По словам Мазепина, «Уралхим» и «Уралкалий» также намерены участвовать в тендерах на поставку удобрений, которые проходят в Кении раз в полгода. В перспективе российские производители удобрений готовы рассмотреть возможность строительства здесь предприятия, однако на нынешнем этапе речь не идет о каком-то конкретном совместном проекте.



«Мы считаем, что мы должны прийти сюда, поставить свои удобрения, получить какую-то оценку – как мы работаем, чего достигли. Кроме того, эти отношения должны быть взаимовыгодны, мы друг друга должны понять с точки зрения налогового климата, устойчивости власти, логистических факторов и так далее. Это большая продуктивная работа, для строительства завода нужно все грамотно просчитать», – сказал основной акционер «Уралхима» и «Уралкалия».



При этом он добавил, что в целом строительство собственных мощностей по производству удобрений было бы достаточно выгодным для Кении:

«Каждая страна считает, что строительство нового завода позволит, в первую очередь, снизить логистические расходы и в то же время поставлять удобрения в близлежащие страны. Так же и в Кении: так как у них есть достаточно прочные отношения с Угандой и Руандой, то строительство собственного завода, пусть это будет даже не гранулирование, а блендинг, позволит удовлетворить потребности не только внутреннего рынка, но и соседних стран».