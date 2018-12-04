Пермячка Мария Истомина вошла в состав сборной России на третий этап Кубка мира по лыжным гонкам

13:01 | 6.12.2018

В состав женской российской сборной на третий этап Кубка мира по лыжным гонкам вошла пермячка Мария Истомина, сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России.



Также в состав сборной вошли Юлия Белорукова (Республика Коми), Анна Жеребятьева (Тюменская область), Наталья Непряева (Московская/Тверская область), Анна Нечаевская (Республика Татарстан), Анастасия Седова (Нижегородская область/Республика Мордовия).



Третий этап соревнований предполагает индивидуальную гонку на 15 и 30 км свободным стилем (8 декабря) и эстафету 4х5 км и 4х7,5 км (9 декабря).



Состав команды на эстафету будет определен после первого соревновательного дня.