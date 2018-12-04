Объявлены конкурсы на строительство 4 домов третьей очереди ЖК «Любимов»

12:49 | 6.12.2018

АО «Корпорация развития Пермского края» разместило закупки на строительство еще четырех многоквартирных домов в ЖК «Любимов», который возводится для переселения жителей Березников из зоны техногенной аварии.



Соответствующие документы размещены на портале госзакупок 4 декабря. Компании могут направлять предложения со дня размещения закупок. Окончание приема заявок и вскрытие конвертов состоится 18 декабря 2018 года.



Подрядчики будут определены по итогам двух конкурсов. Согласно документации, строители должны будут возвести в квартале №15 три и один 16-этажный дом соответственно. Срок ввода в эксплуатацию всех домов – 2020 год. Общая площадь трех многоквартирных домов составит 43,6 тыс. кв. м, общая площадь четвертого дома – 27,4 тыс. кв. м.



К ноябрю 2018 года новоселье в новостройках ЖК «Любимов» отметили порядка 3 тысяч человек. Сейчас на правобережье завершается строительство двух многоэтажных домов первой очереди, продолжается возведение 13 домов второй очереди. Предполагается, что в общей сложности до 2021 г. в ЖК «Любимов» будут построены дома на 6 тысяч новых квартир, куда смогут переехать более 14 000 человек.



Напомним, переселение березниковцев ведется под контролем правительственной комиссии по ликвидации негативных последствий техногенной аварии в Верхнекамье и полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе. Инспекция объектов запланирована в рамках визита полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова в Пермский край.