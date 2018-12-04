Пермь примет квалификационный матч Кубка мира – 2019 по баскетболу

12:43 | 6.12.2018

24 февраля краевая столица примет матч между сборными России и Финляндии по баскетболу в рамках квалификации Кубка мира – 2019, сообщил министр физической культуры и спорта Пермского края Владимир Епанов.



Предполагается, что матч будет проведен традиционно на площадке Универсального дворца спорта «Молот».



Напомним, Пермский край, и Пермь в частности, уже традиционно принимает матчи мирового уровня. По мнению международных экспертов, спортивная инфраструктура соответствует высоким международным стандартам и регион имеет большой опыт в проведении масштабных и массовых мероприятий.



В октябре на площадке УДС «Молот» состоялся ХХ чемпионат мира по греко-римской борьбе в категории «Мастерс». В июне в СК им. Сухарева прошел решающий стыковой матч за право участия в чемпионате мира по гандболу 2019 года между мужскими сборными России и Чехии. В феврале на площадке УДС «Молот» прошли встречи по баскетболу между мужскими сборными России и Боснии и Герцеговины в квалификации Кубка мира и отборочный матч к чемпионату Европы – 2019 между женскими сборными России и Албании.