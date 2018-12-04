В Минске заключено соглашение между Молодежным парламентом города Перми и Молодежной палатой при Минском городском Совете депутатов

12:37 | 6.12.2018

В пленарном заседании Молодежной палаты при Минском городском Совете депутатов приняли участие депутаты Пермской городской Думы Наталья Мельник, Олег Шлыков, председатель Молодежного парламента города Перми Айна Якупова, ее заместители Дарья Белякова-Тихонова и Максим Тощев. Молодежный парламент города Перми и Молодежная палата при Минском городском Совете депутатов заключили соглашение о сотрудничестве.



С приветственным словом выступила депутат Пермской городской Думы Наталья Мельник. Она от имени депутатов Пермской городской Думы выразила благодарность за возможность обсудить практику работы молодежных объединений при органах местного самоуправления Перми и Минска.



«Сегодня ставка на молодежь призвана содействовать росту качества кадрового потенциала на муниципальном уровне, привлечению активных, неравнодушных, инициативных молодых людей к решению вопросов местного значения. Важно направить энергию молодежи в созидательное русло, дать ребятам возможность почувствовать свою нужность и востребованность. В дальнейшем все это поможет им найти себя в жизни, в том числе на государственной и муниципальной службе. Надеюсь, что рассмотрение нашего совместного опыта в сфере организации молодежных органов станет точкой отсчета для новых интересных молодежных начинаний!» – отметила Наталья Мельник.



Ранее состоялся круглый стол с участием представителей Молодежной палаты при Минском городском Совете депутатов и Молодежного парламента города Перми по вопросам молодежного парламентаризма. Стороны поделились опытом и практиками, представили приоритетные проекты. Минские коллеги высоко оценили проекты пермских сверстников «Молодой инноватор» и «Интерактивная история».



«Мы с Молодежной палатой Минска определили направления для взаимодействия. Это туризм с интеграцией культурных проектов двух стран и историческое направление – совместные мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне. Наши коллеги из Минска активно работают с депутатами в округах, занимаются решением вопросов жителей, реализуют свои проекты, это является их приоритетной деятельностью. Этот опыт мы тоже готовы перенимать и транслировать у себя в Перми», – подчеркнула председатель Молодежного парламента города Перми Айна Якупова.



Также в ходе визита пермяков в Минск были проведены переговоры с председателем Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаилом Мясниковичем и председателем Минского городского Совета депутатов Василием Панасюком.



«Мы договорились развивать несколько направлений – это строительные отряды и туризм, в том числе промышленный. Все заинтересованы в том, чтобы молодежь знакомилась со структурой власти, промышленностью наших городов, природой, культурой, достопримечательностями. В Минске хорошо относятся к России, к Перми, и нужно, безусловно, развивать наши отношения, тем более что заинтересованность у наших коллег есть», – подытожила Наталья Мельник.



Напомним, визит прошел в рамках соглашения о сотрудничестве между Пермской городской Думой и Минским городским Советом депутатов, подписанного в октябре 2018 года.



Подписание соглашения состоялось в рамках V Форума регионов Беларуси и России, который проходил в Могилеве с 10 по 12 октября 2018 года. Делегацию города Перми представляли председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, депутаты Наталья Мельник, Наталья Рослякова. Свои подписи под документом поставили Юрий Уткин и председатель Минского городского Совета депутатов Василий Панасюк.



Председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин выразил надежду на плодотворное сотрудничество, заявил о желании вести честный открытый и доверительный диалог. «Россия и Беларусь – дружественные государства. Мы близки, потому что у нас много общего. Соглашение принесет пользу обеим сторонам, будет способствовать развитию Перми и Минска и работать на благо жителей двух городов», – сказал Юрий Уткин.



Отметим, Молодежная палата при Минском городском Совете депутатов – орган молодежного парламентаризма в Минске. Создана в 2007 году решением президиума Минского городского Совета депутатов в целях популяризации среди молодежи системы местного управления и самоуправления, выявления лидеров молодежного движения, предоставления молодежи возможности участия в разработке и реализации городских программ. Срок полномочий членов палаты составляет 2 года, они работают на сессиях, в составе постоянных комиссий Молодежной палаты, участвуют в выездных заседаниях и семинарах. Основная тематика рассматриваемых вопросов – молодежная политика в городе Минске. Все решения Молодежной палаты носят рекомендательный характер.