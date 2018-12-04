Максим Решетников улучшил свои позиции в рейтинге АПЭК после увеличения финансирования программы расселения

10:35 | 6.12.2018

Максим Решетников улучшил свои позиции в очередном рейтинге влияния глав регионов Агентства политических и экономических коммуникаций.

С 29-го места губернатор Пермского края переместился на 27-е. Он по-прежнему остается в группе губернаторов с сильным влиянием.



В АПЭК пояснили, что это «ситуативные колебания». Однако отметим, что они произошли на фоне новости об увеличении финансирования расселения ветхого и аварийного жилья. В 2019–2021 гг. федеральный центр и Пермь суммарно потратят на это 11,35 млрд рублей, в 2019 году расходы вырастут в 4 раза. Пока картина расселения в крае складывается сложная: субъект оказался в «лидерах» по количеству такого жилья.