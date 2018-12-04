Чусовлянка Татьяна Иванова победила в этапе Кубка мира по санному спорту

19:09 | 5.12.2018

Чусовлянка Татьяна Иванова стала победителем этапа Кубка мира по санному спорту в Канаде. Вместе с Семеном Павличенко и двойкой Всеволод Кашкин – Константин Коршунов наша спортсменка завоевала золотую медаль в первой командной гонке сезона. Россия показала время 2 минуты 4,124 секунды.



В индивидуальном заезде Татьяна Иванова заняла 6-е место. Напомним, по итогам первого этапа Кубка мира чусовлянка занимала четвертую позицию, уступив 0,327 секунды победительнице соревнований немке Натали Гайзенбергер.



Следующий этап Кубка мира пройдет 14–15 декабря в Лейк-Плэсиде (США).

Прикамцев в составе российской сборной трое: Татьяна Иванова, Екатерина Катникова и Владислав Южаков.