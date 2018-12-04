7 декабря в Перми начнут работать пункты приема отходов и вторичного сырья

19:06 | 5.12.2018

Они заработают в пяти районах города в рамках большого экологического проекта «Разделяю сердцем».



Этот проект – пример сотрудничества и объединения инициатив и ресурсов бизнеса, власти и активных граждан города. Проект был инициирован администрацией Перми и поддержан компанией «Буматика». К реализации проекта были привлечены известные экологические просветители и творческие люди города.



Концепция проекта была придумана Анной Жуневой, а визуальное решение – художником Александром Жуневым.



- Мы приглашаем горожан освоить практику раздельного сбора отходов и сделать ее одной из простых привычек. Это позволит дать вторую (а иногда – и третью, и четвертую) жизнь вещам, которые обычно отправляются на свалку. Отправляя отходы в переработку, люди уменьшают количество мусора на городских улицах и снижают экологическую нагрузку на природу города. Разделение отходов – естественная практика современного разумного человека. Разделим ответственность за наше общее будущее – сердцем и руками, – отмечают в ООО «Буматика».



Сдать отходы на переработку можно в пунктах приема по следующим адресам:



- Дзержинский район – улица Строителей, 12;

- Индустриальный район – улица Свиязева, 58;

- Кировский район – улица Буксирная, 6;

- Свердловский район – улица Нейвинская, 14;

- Мотовилихинский район – улица Евгения Пермяка, 31/3.



Режим работы пунктов приема: вторник – суббота с 10:00 до 14:00. Подробности можно узнать по телефону 254-04-21.