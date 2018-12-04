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Пермь: новости дня


 

19:06 | 5.12.2018

7 декабря в Перми начнут работать пункты приема отходов и вторичного сырья

Они заработают в пяти районах города в рамках большого экологического проекта «Разделяю сердцем».

Этот проект – пример сотрудничества и объединения инициатив и ресурсов бизнеса, власти и активных граждан города. Проект был инициирован администрацией Перми и поддержан компанией «Буматика». К реализации проекта были привлечены известные экологические просветители и творческие люди города.

Концепция проекта была придумана Анной Жуневой, а визуальное решение – художником Александром Жуневым.

- Мы приглашаем горожан освоить практику раздельного сбора отходов и сделать ее одной из простых привычек. Это позволит дать вторую (а иногда – и третью, и четвертую) жизнь вещам, которые обычно отправляются на свалку. Отправляя отходы в переработку, люди уменьшают количество мусора на городских улицах и снижают экологическую нагрузку на природу города. Разделение отходов – естественная практика современного разумного человека. Разделим ответственность за наше общее будущее – сердцем и руками, – отмечают в ООО «Буматика».

Сдать отходы на переработку можно в пунктах приема по следующим адресам:

- Дзержинский район – улица Строителей, 12;
- Индустриальный район – улица Свиязева, 58;
- Кировский район – улица Буксирная, 6;
- Свердловский район – улица Нейвинская, 14;
- Мотовилихинский район – улица Евгения Пермяка, 31/3.

Режим работы пунктов приема: вторник – суббота с 10:00 до 14:00. Подробности можно узнать по телефону 254-04-21.

© «Вечерние Ведомости»

 


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