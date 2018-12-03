Максим Решетников о ситуации с пожарами: проблема в расхлябанности, нужно системно организовывать работу

19:01 | 5.12.2018

5 декабря на заседании правительства Пермского края рассматривался вопрос о мерах профилактики пожаров и гибели людей на воде. Губернатор Пермского края Максим Решетников обратил внимание членов регионального кабмина, что в основном пожары сейчас происходят в жилом секторе, в индивидуальных жилых домах. Чаще всего основной причиной является неосторожное обращение с огнем.



С докладом об участившихся случаях гибели людей от пожаров и на воде во втором полугодии 2018 года и принимаемых мерах выступил врио начальника Главного управления МЧС России по Пермскому краю Владислав Мормуль. По его словам, по состоянию на 1 декабря на территории края произошло 1985 пожаров, что на 5% превышает показатель прошлого года. На пожарах погибло 197 человек (рост на 25,5%), в том числе 10 детей (рост в 2 раза), получили травмы 210 человек (рост на 21,4%).



«Негативная тенденция с пожарами обусловлена комплексом причин. В зимнее время наблюдались периоды понижения температуры ниже средних многолетних значений. В жилых домах граждан отмечается износ электрооборудования и электропроводки и, как следствие, потеря защитных свойств изоляции, а также увеличение нагрузки на электрическую сеть с целью обогрева жилых помещений электронагревательными приборами. Также отмечено, что граждане не всегда пользуются услугами квалифицированных специалистов при монтаже и ремонте электрооборудования и печного отопления, выполняя данные работы самостоятельно», — отметил он.



По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, работа по профилактике пожаров, проводимая в регионе, недостаточна. «Нужно детально во всем разобраться. Возьмем пример с недавней трагедией в Чусовом. Конечно, человеческий фактор сыграл свою роль в этом пожаре. Но незадолго до него там были специалисты, осматривали помещение. Значит, что-то недосмотрели? Нужно усиливать работу по профилактике по всем направлениям. Если речь идет о том, что местным органам власти нужно подключаться – это не так сложно организовать. Если вы говорите о том, что плохое состояние печного отопления часто приводит к пожарам, то мы же взрослые люди и понимаем, что это не так сложно – привести печь в порядок, если задаться этой целью. То же и с электропроводкой. Нужно по-другому подходить к профилактике. Если новые пожары будут, увольняйте начальников, занимающихся профилактикой. Тогда по-другому вся работа пойдет. Ведь деньги, ресурсы есть — краевое правительство каждый год выделяет необходимые средства. Проблема в расхлябанности, нужно системно организовывать работу», — сказал он, обращаясь к врио начальника краевого главка МЧС.