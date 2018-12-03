14 декабря в Перми заработают катки

14:59 | 5.12.2018

В этом году в столице Прикамья откроется около 60 катков, семь из них будут бесплатны для посещения. Синхронизировать открытие катков поручил глава города Дмитрий Самойлов.



Часть пермских катков уже начали свою работу, почти все остальные откроются 14 декабря. Так, ближе к Новому году будут подготовлены каток на эспланаде и каток у памятника «МиГ на взлете».



Семь муниципальных катков вновь станут бесплатными в рамках проекта администрации Перми «Ледовый сезон»: «Гайва» (ул. Карбышева, 52), «Прикамье» (ул. Ласьвинская, 1), «Юность» (ул. Революции, 27), «Фаворит» (ул. Репина, 69), «Спутник» (ул. Мензелинская, 12), «Победа» (ул. Обвинская, 9), «Молния» (ул. Волховская, 26). Эти катки все желающие смогут бесплатно посещать по вторникам, пятницам и воскресеньям с 20:00 до 22:00. Кроме того, в этом году дети до семи лет со своим инвентарем и одним сопровождающим взрослым могут бесплатно посещать их в любой день.



День старта катков – 14 декабря, по этому поводу на всех этих катках состоятся праздничные мероприятия.