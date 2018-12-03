В Перми усилен контроль за уборкой снега на тротуарах и остановках

13:36 | 5.12.2018

Подрядные организации продолжают работать в усиленном режиме. В первую очередь, внимание уделяется наиболее оживленным участкам и пешеходным зонам.



Так, ежедневно на уборку улиц и дорог Орджоникидзевского района выходит более 30 единиц техники: тракторы, грейдеры, комбинированные дорожные машины (КДМ), погрузчики, самосвалы. Очистку пешеходных зон и остановок общественного транспорта осуществляют дорожные рабочие. Собранный снег вывозится на «снежный» полигон в районе Адищевской ТЭЦ. Работа ведется круглосуточно.



В первую очередь, снег вывозится со сложных участков дорог и улиц, по которым курсирует общественный транспорт. Технология работ заключается в формировании снежных валов и куч при помощи механизированной техники с дальнейшей погрузкой в самосвалы и вывозкой снега на полигон. В настоящее время снег вывезен с улиц Лянгасова, Вильямса, Маршала Толбухина, Писарева, Мелитопольской, Гайвинской, Карбышева, Пулковской, Александра Щербакова, Академика Веденеева, Репина, Гайвинской, Писарева, Ракитной, Коспашской, Менжинского, с моста через реку Гайва, а также ручей Грязный, плотины КамГЭС, «серпантина» от улицы Набережной до улицы Карбышева и других.



В результате за минувшие выходные с улиц района было вывезено более 3200 кубометров снега. На подсыпку дорог и тротуаров израсходовано 240 тонн противогололедных материалов. Всего с начала зимнего содержания на снежный полигон вывезено около 10300 кубометров снега.



Помимо вывозки снега, в усиленном режиме ведутся работы по расширению проезжих частей улиц, очистке пешеходных зон, зачистке внутриквартальных проездов и дорог частного сектора. Осуществляется контроль за уборкой снега с придомовых территорий.



Уборка снега находится на контроле администрации Орджоникидзевского района Перми. Свои замечания и предложения горожане могут направлять в администрацию района по телефонам 263-46-80, 263-53-31 или в МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» по телефону 284-35-35.