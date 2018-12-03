Энергетики призывают горожан сообщать о фактах нарушений третьих лиц на теплосетевых объектах

12:52 | 5.12.2018

Действия посторонних ставят под угрозу их жизни и могут влиять на стабильность теплоснабжения.



4 декабря возле тепловой камеры, расположенной возле дома на ул. Б. Хмельницкого, 9, было обнаружено лицо без определенного места жительства. Как выяснилось, мужчина открыл люк, демонтировал решетку, преграждающую вход в тепловую камеру, и проник внутрь теплосетевого объекта.



Игнорируя меры по соблюдению безопасности, гражданин открыл спусковой клапан на подающем теплопроводе и получил ожог паром и теплоносителем. Прибывшие на место оперативные службы МЧС оказали потерпевшему первую помощь, он госпитализирован. Как выяснилось, мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения.



Энергетики напоминают горожанам: незамедлительно сообщайте о нахождении третьих лиц на теплосетевых объектах – внутри тепловых камер и на тепломагистралях – в диспетчерскую «Пермской сетевой компании» по телефону 281-72-99. От ваших своевременных действий зависит жизнь и здоровье третьих лиц, а также надежность теплоснабжения.