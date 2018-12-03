Стали известны имена обладателей знака «Волонтер Прикамья»

12:30 | 5.12.2018

Министерством образования и науки Пермского края озвучены имена жителей, которые получат знак «Волонтер Прикамья». Ими станут 5 жителей из разных территорий края.



В этом году в адрес регионального минобра поступило 43 ходатайства на присвоение звания от жителей Пермского края, которые активно занимались добровольческой деятельностью на территории края в уходящем году. Из них почетный знак получат 5 человек. Так, в число победителей вошли Ирина Артюхина - за вклад в развитие социального добровольчества на территории Пермского края, Сергей Белоусов — за активную добровольческую деятельность, направленную на восстановление исторической памяти жителей Частинского муниципального района, Анастасия Зацепурина — за развитие медицинского добровольчества на территории Пермского края, Валентина Леонтьева — за активное развитие серебряного добровольчества на территории Красновишерского муниципального района, Анна Погадаева - за плодотворную добровольческую деятельность, направленную на помощь маломобильным гражданам на территории г. Соликамск.



Как пояснили в министерстве образования и науки Пермского края, почетным знаком награждаются жители региона, а также представители других субъектов России или иностранные граждане при условии, что их добровольческая деятельность осуществляется на территории Пермского края не менее одного года. В этом году все обладатели почетного знака - жители Пермского края. Добровольческая деятельность претендента может осуществляться в любой сфере, за исключением политической и религиозной.



Ранее глава Прикамья Максим Решетников подчеркивал, что в Пермском крае без участия волонтеров не проходит ни одно крупное мероприятие, а уровень подготовки добровольцев отмечают на федеральном уровне. «Приятно, что Пермский край за последние годы стал центром волонтерского движения. Поэтому к нам приезжают волонтеры из других регионов и стран, чтобы перенять ваш бесценный опыт. Для меня волонтерство - это еще и реализация социальных практик, которые следовало бы освоить как можно большему числу людей», — обозначал глава региона.



Знак «Волонтер Прикамья» вручается с 2012 года и стал формой поощрения граждан, сознательно занимающихся неоплачиваемой социально значимой добровольческой деятельностью, внесших значительный вклад в развитие общественных инициатив в регионе. Каждый год им награждают пять волонтеров Прикамья. Лучших среди претендентов определяет совет, в состав которого входят представители исполнительных органов государственной власти, Законодательного собрания, местного самоуправления, общественных организаций и объединений, средств массовой информации.