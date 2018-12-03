Пермь: новости дня
18:45 | 4.12.2018
Началась подготовка трассы для лыжного спринта «Елки. Пермский период»
За последние несколько лет Пермь стала активно наполняться не только культурными, но и спортивными мероприятиями. Летом два года подряд в городе успешно проходит Пермский международный марафон, осенью марафон сменил фестиваль скандинавской ходьбы «Большая пермская прогулка», зимой – время попробовать себя в лыжных состязаниях. Пермяков и гостей города приглашают регистрироваться на городской спринт «Елки. Пермский период», который пройдет в нашем городе в несколько этапов.
– Нас ждет уникальное событие – впервые в Перми и крае будет проходить лыжный спринт. К нам приедут профессиональные спортсмены, на которых каждый сможет посмотреть, но самое главное – мы хотим устроить для наших жителей настоящий спортивный праздник в преддверии Нового года. Пермяки уже бегают марафоны, ходят со скандинавскими палками, теперь для всех желающих мы делаем лыжный праздник, – подчеркнула заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева.
Любителей здорового образа жизни ждет хорошая трасса – 1600 метров, стартовый пакет, в который войдут номер с электронным чипом, светящийся браслет и теплые наушники с символикой события. На финише каждый получит фирменную медаль. Кроме того, среди всех участников пройдет лотерея: случайным образом будут выбраны победители в каждой возрастной категории, которые получат ценные подарки от спонсоров.
15 декабря на лыжной базе «Прикамье» (улица Агрономическая, 23) состоится большой праздник спорта и отборочные этапы. 18 декабря на эспланаде, в квартале у монумента «Героям фронта и тыла», на профессиональную трассу выйдут финалисты, чтобы определить победителей и призеров среди любителей здорового образа жизни в каждой возрастной категории.
Регистрация открыта на портале russiarunning.com/event/Kamasprint2018.
4 декабря с рабочим визитом в Перми находится советник президента Федерации лыжных гонок России, руководитель проекта «На лыжах» Александр Пак. Он осмотрел место будущей трассы на эспланаде и принял участие в совещании у заместителя главы администрации Перми.
– Проведение лыжного мероприятия в центре города – очень классная идея. Это позволит прийти большому количеству зрителей. На вашем мероприятии будет сочетаться серьезное соревнование, на которое приедет ближайший резерв сборной страны по лыжным гонкам, и массовые забеги. Такого сочетания в России я не помню. Я уверен, здесь будет очень интересно и жарко, – сказал Александр Пак, отметив, что сам планирует быть на соревнованиях.
Напомним, с 12 по 16 декабря в Чусовом пройдет второй этап Кубка России по лыжным гонкам среди профессиональных спортсменов, после чего свое мастерство они покажут прямо в «сердце» города – на эспланаде – 18 декабря. Здесь ведущие спортсмены преодолеют спринтерскую дистанцию в 1600 метров.
Предполагается, что в гонке примут участие не менее 150 лучших лыжников и лыжниц страны. Соревнования поддержаны президентом российской федерации лыжных гонок Еленой Вяльбе.
Отметим, что городской спринт пройдет в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время».
© «Вечерние Ведомости»
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