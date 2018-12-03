Пермь: новости дня
18:28 | 4.12.2018
Пермякам предлагают новогодние елки за 17 рублей
По информации регионального минприроды, елка в зависимости от высоты будет стоить от 16,8 рубля до 100,79 рубля. Пермяки должны получить разрешение на вырубку живого дерева.
Пермяки уже начали готовиться к Новому году. Так, семья Петровых планирует в ближайшие выходные съездить за елкой. «Каждый год мы всей семьей ездим в лесничество за елкой, которая радует нас до конца новогодних праздников. Это очень увлекательное семейное приключение. В наш дом вместе с елочкой приходит новогоднее настроение!» - поделилась семейной традицией жительница региона Светлана Петрова.
Контакты лесничеств Пермского края, где можно купить новогоднюю елку, опубликованы на официальном сайте регионального минприроды: priroda.permkrai.ru/about/subordinate_organizations/gku.
Для собственных нужд выделяются ели на лесных участках, которые не подлежат лесовосстановлению (квартальные просеки, трассы ЛЭП, нефтепроводов). Граждане, совершившие незаконную рубку елей и деревьев других хвойных пород, несут административную или уголовную ответственность с наложением штрафа до 700 тысяч рублей.
На семью (одиноко проживающего гражданина) выделяется не более 2 штук елей.
Все полученные доходы поступят в краевой бюджет. Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края обращает внимание на то, что в целях организации охраны хвойных насаждений от незаконных рубок в предновогодний период 2018 года с 17 декабря на территории Пермского края начнется проведение специального профилактического мероприятия «Новогодняя ель». В рамках мероприятия будут проводиться патрулирования лесов с использованием дорог общего пользования и организованы дежурства с сотрудниками ГИБДД.
© «Вечерние Ведомости»
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