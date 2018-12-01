Фестивальный дом в Перми откроет сезон театральной постановкой и встречами с учеными

17:52 | 4.12.2018

4 декабря на пермской эспланаде начнет работу Фестивальный дом. Проект реализуется по инициативе губернатора Пермского края Максима Решетникова и в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время».



Программа ближайших дней будет насыщенной. Сегодня в «Сказариуме» состоится спектакль «Сказка о том, как чуть не съели королевну Булочку» театра «Карабаска».7 декабря интересующиеся психологией смогут пообщаться с доктором психологических наук, заведующим кафедрой общей и клинической психологии ПГНИУ Дмитрием Корниенко. 8 декабря детский клуб «Чудеса науки» организует встречу с аспирантом, инженером лаборатории органических комплексообразующих реагентов Института технической химии УрО РАН Викторией Гоголишвили. Ее участники смогут самостоятельно сделать забавное лакомство для детей. 9 декабря также запланировано детское мероприятие - спектакль для детей «Золотой цыпленок».



Фестивальный дом будет работать в зимнее время уже второй год подряд и обещает стать излюбленным местом отдыха пермяков. Там развернется площадка «Сказариум» – это место интересных встреч, где пройдут спектакли для детей и взрослых, кинопоказы, концерты, а также встречи с представителями разных профессий и известными учеными, презентации научных опытов с комментариями экспертов.



Посетителей площадки отдыха и настольных игр ждут более 40 различных настольных игр, в том числе, настольный футбол, а также игровые приставки.



Площадь событий на втором этаже готовит множество танцевальных, игровых, образовательных, развлекательных и арт-событий для всех желающих.



По словам куратора площадки «Сказариум» Петра Кравченко, в Фестивальном доме в рамках мероприятий площадки будут представлены самые разные формы досуга, организаторы постарались учесть интересы разных групп пермяков. «Так, площадка «Настольные игры» предлагает игры для семьи или дружеских компаний, «Игровая зона» ориентирована на детей. Рядом с ней - кафе, где могут выпить кофе или чай родители, пока дети веселятся. Традиционно в формате «инфотейнмент», то есть совмещения полезного и интересного, будет работать «Сказариум». Здесь мы предлагаем интересные городские встречи. Например, с представителями различных профессий, когда можно будет узнать, как видят мир специалисты из самых разных сфер. Будут интересные научные опыты и мастер-классы, подразумевающие презентацию физических и химических опытов. Запланированы выступления известных ученых и экспертов и, конечно, спектакли для детей и взрослых, встречи с театрами. Местом интересных встреч, новых знакомств, театральных и музыкальных экспериментов станет Площадь событий», - отметил он.



Напомним, Фестивальный дом будет работать 6 дней в неделю (кроме понедельника). В будние дни с 18.00 до 21.00, в выходные и праздничные с 12.00 до 21.00. С программой работы Фестивального дома можно познакомиться в социальных сетях (vk.com/festivalhouse_perm).