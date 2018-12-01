В Прикамье инвалид осужден за убийство

17:42 | 4.12.2018

Суд вынес приговор ранее судимому за убийство 48-летнему жителю Кудымкарского района, инвалиду третьей группы. Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, мужчина признан виновным в убийстве сожительницы.



Вечером 1 июля у себя дома после ссоры с сожительницей он нанес ей четыре удара ножом. Как выяснилось, пара ссорилась, так как женщина была недовольна, что партнер длительное время пьет.



Суд приговорил виновного к 11 годам 8 месяцам в исправительной колонии особого режима и ограничению свободы на 1 год 6 месяцев. Кроме того, в счет компенсации потерпевшей стороне морального вреда с осужденного взыскан 1 миллион рублей.