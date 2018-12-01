Пермь: новости дня
17:42 | 4.12.2018
В Прикамье инвалид осужден за убийство
Вечером 1 июля у себя дома после ссоры с сожительницей он нанес ей четыре удара ножом. Как выяснилось, пара ссорилась, так как женщина была недовольна, что партнер длительное время пьет.
Суд приговорил виновного к 11 годам 8 месяцам в исправительной колонии особого режима и ограничению свободы на 1 год 6 месяцев. Кроме того, в счет компенсации потерпевшей стороне морального вреда с осужденного взыскан 1 миллион рублей.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
17:52 | 4.12.2018
Фестивальный дом в Перми откроет сезон театральной постановкой и встречами с учеными
17:42 | 4.12.2018
В Прикамье инвалид осужден за убийство
17:40 | 4.12.2018
На губернаторскую елку пригласят более двух тысяч юных свердловчан
17:34 | 4.12.2018
В Перми прошел 5-й межрегиональный конкурс «Студент года – 2018» среди студентов техникумов и колледжей
17:09 | 4.12.2018
«Горьковка» приглашает пермяков на выставку
17:00 | 4.12.2018
В Свердловской области 43 человека, пострадавшие на производстве, получили автомобили
16:59 | 4.12.2018
В Перми на три месяца закрыто кафе «Мафия»
16:25 | 4.12.2018
В Екатеринбурге в частном детском саду погиб ребенок
16:25 | 4.12.2018
Жителя Тюменской области, сбившего насмерть двух женщин и младенца в Зауралье, ждет суд
16:12 | 4.12.2018
В Екатеринбурге может подорожать проезд в метро
15:31 | 4.12.2018
Аэропорт Кольцово в декабре запустит два новых направления полетов
15:20 | 4.12.2018
Более 1500 км дорог Пермского края отремонтируют по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
14:40 | 4.12.2018
Мэр Екатеринбурга определил задачи на последний месяц уходящего года
13:59 | 4.12.2018
Заксобрание Свердловской области приняло бюджет на 2019 год
13:51 | 4.12.2018
Свердловский шансонье Александр Новиков поддержал призыв Михаила Боярского вернуть цензуру в мир искусства
13:36 | 4.12.2018
В центре Перми заработает детская карусель
13:28 | 4.12.2018
Накануне неизвестные ограбили салон сотовой связи на ВИЗе
13:02 | 4.12.2018
Пермские приставы присоединились к акции «Должник»
12:42 | 4.12.2018
В Екатеринбурге полицейского следователя будут судить за взятку в один миллион рублей
12:33 | 4.12.2018
Во всех школах Пермского края проведут «Урок цифры»
12:32 | 4.12.2018
Екатеринбуржца, незаконно зарегистрировавшего 22 мигранта, осудили на полгода строгого режима
11:34 | 4.12.2018
На Среднем Урале открыли первую ледовую переправу
11:25 | 4.12.2018
Депутаты ЗакСО поддержали введение налоговых преференций для инвесторов в сфере туризма
11:00 | 4.12.2018
В Екатеринбурге водитель ВАЗа, уходя от погони, совершил лобовой таран Volkswagen Polo
10:43 | 4.12.2018
В Екатеринбурге на улице Альпинистов погиб водитель КамАЗа
10:28 | 4.12.2018
В Свердловской области разыскивается без вести пропавшая женщина
10:07 | 4.12.2018
В результате падения дельтаплана под Нижним Тагилом погиб пилот
10:00 | 4.12.2018
Синоптики предупреждают свердловчан о смоге
23:03 | 3.12.2018
Жительница Свердловской области чуть не лишилась груди в солярии
22:12 | 3.12.2018
Геи и лесбиянки Екатеринбурга пожаловались в полицию на гомофобов после выставки детских работ на тему толерантности
21:10 | 3.12.2018
Фракция «Справедливой России» намерена исключить депутата Колесникова, который назвал журналистов «бестолочами», из думы Екатеринбурга
20:29 | 3.12.2018
Прокуратура Екатеринбурга заступилась за жильцов дома, который хотят снести ради филармонии: заместитель мэра получил официальное предостережение
19:09 | 3.12.2018
Глава Перми оценил ход подготовки к Новому году
18:41 | 3.12.2018
Пермские танцоры стали вице-чемпионами мира по формейшен в латиноамериканской программе
18:32 | 3.12.2018
Пермяков приглашают принять участие в «АрхиFFest-2018»