В Перми прошел 5-й межрегиональный конкурс «Студент года – 2018» среди студентов техникумов и колледжей

17:34 | 4.12.2018

Площадкой для его проведения стал Пермский радиотехнический колледж имени А.С. Попова. Побороться за почетное звание «Студент года» приехали молодые люди из Тюмени, Омска, Екатеринбурга, Ижевска и даже Комсомольска-на-Амуре.



Мероприятие началось с торжественной закладки послания потомкам в капсулу времени. В своем месседже следующим поколениям учащиеся колледжа рассказали, как, на их взгляд, будут развиваться цифровые технологии в следующие 25 лет. Работы студентов записаны на flash-накопитель, он будет храниться в металлической капсуле, которую вскроют только через четверть века.



Развитие цифровой экономики – один из приоритетов краевых властей. «Студенты больше других восприимчивы ко всему новому. Кому, если не им, представить, каким будет наш регион через несколько десятилетий? Представления учащихся о новых возможностях помогут сделать жизнь пермяков комфортнее», – заключил и. о. первого заместителя министра информационных технологий и связи Пермского края Александр Маслов.



По словам специалистов министерства образования и науки Пермского края, на главных этапах конкурса участники показали свою эрудированность, логику и сообразительность, публично защитили социальный проект и продемонстрировали свои творческие таланты на большой сцене. Участников оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли представители предприятий и молодежных организаций города Перми. В каждой номинации определялся лучший. Так, «Эрудитом года» стал студент Пермского агропромышленного техникума Максим Пастухов. «Лучшую видеопрезентацию» представил Данил Воробьев из Пермского радиотехнического колледжа. Победителем в номинации «Лучший социальный молодежный проект» стал Даниил Костюшин, студент Кунгурского сельскохозяйственного колледжа. «Творческой личностью года» стал Александр Найданов из Коми-Пермяцкого политехнического техникума.



Главный приз – кубок и звание «Студент года» – достался студенту Пермского агропромышленного колледжа Максиму Пастухову из Пермского агропромышленного техникума.



«Современные технологии развиваются стремительно, – рассказал и. о. технического директора МТС Александр Абашкин. – Еще недавно мы привыкали к кнопочным телефонам. А сегодня неотъемлемой частью жизни стали смартфоны, которые позволяют уже сейчас сделать жизнь комфортнее, экономить ресурсы, меньше беспокоиться о домашних делах и, соответственно, тратить больше времени на общение с семьей и друзьями. Поэтому мы предложили студентам пофантазировать, как изменится наш регион в следующие 25 лет благодаря развитию цифровых технологий».