В Перми на три месяца закрыто кафе «Мафия»

16:59 | 4.12.2018

Исполняя постановление суда, судебные приставы Мотовилихинского района приостановили деятельность кафе «Мафия» по ул. Целинной, 43, рассказали в УФССП по Пермскому краю.



Краевой Роспотребнадзор организовал проверку деятельности ООО «Ариес», осуществляющего организацию питания в кафе, в связи с санитарно-эпидемиологическим расследованием случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди посетивших заведение горожан. Были обнаружены многочисленные нарушения: так, в горячем цехе пересекались потоки готовой и сырой продукции, так как дверной проем только один; в кафе нет складского помещения, и пищевые продукты хранились в коридоре; в горячем цеху на участке по порционированию готовых блюд не было бактерицидных ламп; на разделочном инвентаре отсутствовала буквенная маркировка; ванны для мытья посуды были не оборудованы и мн. др.



Выявленные нарушения несут реальную угрозу здоровью и жизни посетителей, могут способствовать возникновению и распространению массовых инфекционных заболеваний. Суд признал ООО «Ариес» виновным в административном правонарушении и в качестве наказания приостановил деятельность кафе «Мафия» на 90 суток.



Сейчас входные двери заведения опечатаны.