5 декабря пермский МФЦ и Пенсионный фонд приглашают на день консультаций

15:36 | 4.12.2018

В этот день посетители многофункционального центра «Центральный-2», помимо стандартного набора государственных услуг, смогут получить консультацию по вопросам пенсионного законодательства.



День открытых дверей на базе МФЦ проведет Управление Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю. Представители ведомства проконсультируют граждан по актуальным вопросам изменений в пенсионном законодательстве, которые вступят в силу с 1 января 2019 года.

Стоит отметить, что в настоящее время через МФЦ жители региона имеют возможность получить 14 государственных услуг Пенсионного фонда. Граждане могут написать заявление на установление страховой пенсии; запросить информацию о состоянии своих индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования; обратиться за назначением ежемесячной денежной выплаты пенсионерам, а также других мер социальной поддержки, компенсаций, доплат и т.д. С начала года специалисты МФЦ приняли свыше 130,5 тысячи обращений по вопросам ПФР.



В среду, 5 декабря, получить консультацию от специалистов Управления Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю граждане смогут в многофункциональном центре «Центральный-2» по адресу: ул. Куйбышева, 9, с 10 до 12 часов.