Более 1500 км дорог Пермского края отремонтируют по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

15:20 | 4.12.2018

В ближайшие 6 лет по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Пермской агломерации отремонтируют и реконструируют более 1,5 тысячи километров дорог. Помимо этого планируется построить более 15 км новых автодорог.



Программу по реализации нацпроекта представил заместитель министра транспорта Михаил Кириллов. По его словам, кроме приведения дорог в нормативное состояние, задача проекта – снизить количество мест концентрации ДТП. «Первоочередными мероприятиями по ликвидации участков концентрации ДТП являются работы по организации движения на региональных и муниципальных дорогах. Так, на региональных дорогах устанавливаются комплексы фотовидеофиксации, дополнительные дорожные знаки и светофоры, устраиваются шумовые полосы и барьерное ограждение. На муниципальных дорогах, помимо озвученного, вносятся изменения в организацию дорожного движения и ремонтируется дорожное покрытие», – пояснил замминистра.



Предполагается, что перечень объектов, включенных в программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги», будет опубликован до конца следующей недели.



Отметим, ранее губернатор Пермского края Максим Решетников обозначал важность содержания дорог в нормативном состоянии. По его словам, улучшение состояния дорог напрямую влияет на безопасность жителей и на уровень жизни в регионе.



По информации министерства транспорта Пермского края, на приведение в нормативное состояние автодорог Пермской городской агломерации направляется порядка 2 млрд руб. ежегодно. Из них 1 млрд рублей из федерального бюджета и 1 млрд рублей из консолидированного бюджета Пермского края.



Перечень объектов ремонта определяется исходя из нескольких критериев:



- низкое нормативное состояние дороги, определяемое посредством проведения ежегодной инструментальной диагностики;



- наличие маршрута общественного транспорта;



- наличие участков концентрации ДТП;



- поддержка жителей, определяемая по итогам проводимых общественных обсуждений и голосованием за объект на интернет-портале «Управляем вместе».



Напомним, общий объем финансирования капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог регионального значения в 2018 году составляет 2,63 млрд рублей (с учетом средств федерального бюджета в сумме 150 млн рублей). Из них 421 млн рублей будет направлен на капитальный ремонт, 2,22 млрд рублей – на реализацию Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры «Безопасные и качественные дороги Пермской городской агломерации».