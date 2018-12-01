Пермь: новости дня
15:20 | 4.12.2018
Более 1500 км дорог Пермского края отремонтируют по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Программу по реализации нацпроекта представил заместитель министра транспорта Михаил Кириллов. По его словам, кроме приведения дорог в нормативное состояние, задача проекта – снизить количество мест концентрации ДТП. «Первоочередными мероприятиями по ликвидации участков концентрации ДТП являются работы по организации движения на региональных и муниципальных дорогах. Так, на региональных дорогах устанавливаются комплексы фотовидеофиксации, дополнительные дорожные знаки и светофоры, устраиваются шумовые полосы и барьерное ограждение. На муниципальных дорогах, помимо озвученного, вносятся изменения в организацию дорожного движения и ремонтируется дорожное покрытие», – пояснил замминистра.
Предполагается, что перечень объектов, включенных в программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги», будет опубликован до конца следующей недели.
Отметим, ранее губернатор Пермского края Максим Решетников обозначал важность содержания дорог в нормативном состоянии. По его словам, улучшение состояния дорог напрямую влияет на безопасность жителей и на уровень жизни в регионе.
По информации министерства транспорта Пермского края, на приведение в нормативное состояние автодорог Пермской городской агломерации направляется порядка 2 млрд руб. ежегодно. Из них 1 млрд рублей из федерального бюджета и 1 млрд рублей из консолидированного бюджета Пермского края.
Перечень объектов ремонта определяется исходя из нескольких критериев:
- низкое нормативное состояние дороги, определяемое посредством проведения ежегодной инструментальной диагностики;
- наличие маршрута общественного транспорта;
- наличие участков концентрации ДТП;
- поддержка жителей, определяемая по итогам проводимых общественных обсуждений и голосованием за объект на интернет-портале «Управляем вместе».
Напомним, общий объем финансирования капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог регионального значения в 2018 году составляет 2,63 млрд рублей (с учетом средств федерального бюджета в сумме 150 млн рублей). Из них 421 млн рублей будет направлен на капитальный ремонт, 2,22 млрд рублей – на реализацию Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры «Безопасные и качественные дороги Пермской городской агломерации».
© «Вечерние Ведомости»
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