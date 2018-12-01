В центре Перми заработает детская карусель

13:36 | 4.12.2018

Карусель в Театральном сквере заработает в пятницу, 7 декабря. Это будет первый в Перми такой опыт.



Подготовка к празднованию Нового года уже идет полным ходом, и Театральный сквер стал одной из украшенных локаций «Новогоднего маршрута». Здесь расположились ель и две светодиодные маски, уличная выставка и карусель, на которой дети смогут прокатиться бесплатно. Она будет работать по выходным и праздникам с 12:00 до 21:00, а по будням – с 16:00 до 21:00.



Другая карусель, более крупная, появится ближе к Новому году у монумента «Героям фронта и тыла». На теплый сезон карусели планируется перевезти в пермские парки.