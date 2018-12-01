Пермские приставы присоединились к акции «Должник»

13:02 | 4.12.2018

С 21 по 30 ноября сотрудниками УФССП России по Пермскому краю и Пермского ЛО МВД России на транспорте проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». Цель мероприятия – выявление и привлечение к административной ответственности лиц, уклоняющихся от уплаты административного штрафа, а также активизация работы по исполнению административного законодательства об административных правонарушениях в части увеличения взыскиваемости административных штрафов и пополнению доходной части консолидированного бюджета системы РФ.



В рамках профилактической операции сотрудниками УФССП России по Пермскому краю в течение нескольких дней на железнодорожном вокзале станции Пермь-2 была проведена социально-профилактическая акция «Узнай о своих долгах».



В утренние часы в здании вокзала все дни был развернут мобильный пункт с сотрудниками транспортной полиции и представителями службы судебных приставов по Пермскому краю. Во время проведения акции пассажирам и посетителям вокзала было предложено мобильно узнать об имеющихся у них долгах или их отсутствии с помощью информационного сервиса «Банк данных исполнительных производств». Кроме того, некоторые обратившиеся смогли получить консультацию у сотрудников транспортной полиции, а также у судебных приставов по общим вопросам принудительного исполнения.



В часы приема к судебным приставам и сотрудникам транспортной полиции обратилось около сотни человек, большинству из них представителем судебных приставов были выданы квитанции на уплату административных штрафов, а некоторым – требования о явке в службу судебных приставов для погашения долга.



Совместные мероприятия представителей двух ведомств продолжатся. В декабре в рамках взаимодействия транспортные полицейские и судебные приставы будут проводить аналогичное мероприятие в аэропорту города Перми по взысканию административных штрафов за нарушения, выявленные на объектах транспортного комплекса Пермского региона, в отношении лиц, убывающих из Пермского региона или страны.