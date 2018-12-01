Пермяки начали борьбу за выход в полуфинал на конкурсе «Лидеры России»

12:51 | 4.12.2018

Стартовал третий, заключительный блок тестирования в рамках дистанционного этапа отбора на конкурсе управленцев «Лидеры России» 2018–2019 гг. — проверки управленческого потенциала. По итогам этого блока будут определены полуфиналисты. За выход в ½ финала борются около 250 жителей Пермского края. Всего до прохождения этого блока тестирования было допущено 15 046 человек.



«Участники смогут показать, насколько они сильны непосредственно как управленцы. Тест направлен на выявление ключевых навыков и деловых качеств, необходимых для эффективного и успешного руководства. После выполнения заданий конкурсанты получат индивидуальные рекомендации экспертов. Это поможет им определить свои конкурентные преимущества и слабые стороны», — отметил руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.



Тест оценки управленческого потенциала — это комплексный тест, который позволяет оценить деловые качества участника, связанные с его успехом в новой роли или сфере деятельности. База заданий теста была обновлена на 100 процентов, чтобы участники прошлого года не получали преимуществ. В этом году он был расширен за счет новых разделов. «Мы сделали это дополнение, проанализировав результаты первого конкурса, — рассказывает председатель экспертного совета конкурса «Лидеры России» Павел Безручко. — В прошлом году у нас было несколько резервных оценочных шкал, которые не учитывались при оценке результатов участников, но позволили нам провести исследовательскую работу на будущее, чтобы сделать тест еще лучше. Проанализировав большой массив данных, мы сумели подтвердить гипотезу, что определенные шкалы имеют связь с успехом в управленческой деятельности. Действительно, итоги конкурса показали высокую корреляцию этих качеств с выходом в финал».



Напомним, в этом году заявки на участие в конкурсе «Лидеры России» направили более 3200 жителей Пермского края. В прошлом году среди победителей кадрового конкурса было три пермяка. Впоследствии одна из них, Анна Козицына, трудоустроилась в отдел государственной службы администрации губернатора Пермского края. Она стала руководителем проекта «Молодежный резерв Прикамья — 2018».



По словам Анны Козицыной, «Лидеры России» — это хорошая проверка своих компетенций и толчок к развитию. «Я благодарна конкурсу за обратную связь. Он позволяет увидеть зоны роста, которые нужно как молодому управленцу прокачивать в дальнейшем».



Следующий блок тестирования — тест управленческого потенциала — пройдет 2–4 декабря. В январе — феврале 2019 года конкурсанты, показавшие наилучшие результаты, встретятся в региональных полуфиналах, финал состоится в марте.



Конкурс «Лидеры России» — флагманский проект открытой платформы «Россия — страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации.