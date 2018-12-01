Пермский край присоединился к всероссийской акции «Урок цифры»

12:33 | 4.12.2018

На протяжении недели с 3 по 9 декабря школьники смогут в игровой форме познакомиться с основами программирования и погрузиться в увлекательный мир цифровых технологий.



Уроки пройдут в каждой школе Пермского края и задействуют всех учащихся с 1-го по 11-й класс. Акция посвящена Дню информатики в России и представляет собой цикл необычных уроков информатики с практической тренировкой навыков программирования. Далее занятия будут проводить раз в месяц до конца учебного года. Каждое из них будет посвящено определенной теме и направлено на развитие цифровых знаний и навыков.



Как отмечают в краевом минобре, участие в «Уроке цифры» позволит каждому ученику узнать о важности развития цифровых навыков, проявить себя, познакомиться с основами программирования в доступной и увлекательной форме. Для учителей акция – возможность повысить интерес школьников к информатике с помощью современных игровых и интерактивных технологий.



«Урок цифры» нацелен на продолжение традиций уже известной многим ежегодной акции «Час кода», которая проводилась в российских школах с 2014 по 2017 год. При этом охват участников, тематика и количество уроков будут существенно расширены.



Организаторами мероприятия выступают Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, АНО «Цифровая экономика», а также Университет НТИ «20.35» и ведущие российские технологические компании: «1С», «Яндекс», «Лаборатория Касперского», «Кодвардс», Mail.Ru Group и Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее».