Пермь: новости дня
19:09 | 3.12.2018
Глава Перми оценил ход подготовки к Новому году
Вечером в воскресенье, 2 декабря, глава Перми Дмитрий Самойлов совместно с первым заместителем председателя Пермской городской Думы Дмитрием Малютиным, депутатом Ильей Лисняком, представителями администрации Перми, главами районов посмотрели, как центр города и районы украшаются к Новому году.
Первая точка объезда – Соборная площадь, которая в этом году за несколько дней уже стала одной из точек притяжения и фотографирования. Здесь установили большие светодиодные арки, инсталляции «Новогодний подарок», «Елочный шар» и ель. Следующим пунктом маршрута стала набережная Камы. Глава города поручил проработать вопрос ее дополнительного украшения. Начальник департамента культуры и молодежной политики администрации Перми Елена Неганова доложила, что к Новому году здесь будут установлены крестовые светодиодные елки. МУП «Горсвет» до вечера среды, 5 декабря, должно отладить все неработающие элементы, например фонарики на Речном вокзале и гирлянды на опорах освещения на набережной. Также глава города поручил организовать подсветку здания кафе и насосной станции на набережной.
Еще одна точка притяжения этого года – Комсомольский проспект от улицы Ленина до Монастырской. Здесь впервые были оформлены около 130 деревьев, смонтированы воздушные гирлянды, установлены входные группы в виде тематических арок. Всего для украшения Комсомольского проспекта задействовано около 5000 метров гирлянд.
Продолжился объезд по улице Ленина, где на опорах освещения смонтированы звезды, на городской эспланаде огнями сверкает городская ель и светодиодные арки, на пересечении с улицей Попова установлены крестовые светодиодные елки. Особо украшено здание предприятия «Лукойл».
Далее точками объезда стали крупные развязки и районы города. Так, на развязке шоссе Космонавтов и улицы Свиязева уже традиционно размещены светодиодные мамонт с мамонтенком. В Индустриальном районе, в саду им. Миндовского, установлены светодиодный тоннель и елочки. Смонтирована подсветка знаменитого «МиГа на взлете» в Свердловском районе. Здесь от проходных предприятия до истребителя сделана «взлетная полоса», вскоре начнется заливка катка. Дмитрий Самойлов поручил синхронизировать работу всех катков в городе и открыть их 14 декабря. Завершился объезд в Мотовилихе. Глава администрации района Александр Хаткевич доложил, что в обновленном сквере им. Розалии Землячки в этом году появится ледовый городок, будет установлена елка и геометрическая тематическая арка.
По итогам объезда Дмитрий Самойлов поручил проработать вопрос усиления освещения зданий предприятий, чтобы исключить сильное различие в оформлении районов и центра города. Кроме того, МУП «Горсвет» поставлена задача к вечеру среды установить светодиодные фонтаны на развязке улицы Героев Хасана и улицы Хлебозаводской, бульвара Гагарина и улицы Революции, медведей на льдине на развязке Макаренко – Тургенева и установить консоли на опоры на улице Революции. В свою очередь, районные городки тоже станут точками притяжения людей, они будут открываться в течение декабря по мере готовности. Также поручено предусмотреть возможность приобретения на следующий год дополнительных каруселей для установки их в парках районного значения.
– В этом году мы подготовили для горожан много новинок в праздничном оформлении. И нам важно мнение людей, все ли понравилось, что следует дополнить в следующем году, будем анализировать отзывы в социальных сетях, чтобы определить, какие места отдыха нужно усилить в плане новогоднего оформления, – резюмировал Дмитрий Самойлов.
Напомним, в этом году подготовка к празднованию Нового года началась значительно раньше. В этом году впервые был разработан и используется единый стиль оформления, который состоит из трех элементов: фразы «С Новым годом», яркой неоновой ели – символа праздника и одного из природных богатств нашего края, а также света – ярких лучей, огней, без которых невозможно представить Новый год.
Еще одной «фишкой» этого года стал «Новогодний маршрут», который начинается с площади у Театра-Театра, где 28 ноября зажглись огни на главной городской ели, а вскоре будет построен ледовый городок, и заканчивается Театральным сквером.
© «Вечерние Ведомости»
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