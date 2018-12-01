Пермские танцоры стали вице-чемпионами мира по формейшен в латиноамериканской программе

18:41 | 3.12.2018

В Китае прошел чемпионат мира по спортивным танцам среди ансамблей в латиноамериканской программе.



В турнире приняли участие 15 ведущих команд мира. Россию представляли две команды, в том числе воспитанники танцевального отделения специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Киокушинкай» города Перми.



Пермская команда проделала большой путь к чемпионату, еще несколько лет назад ребята мечтали просто попасть в полуфиналы и финалы турнира. Трижды становились вице-чемпионами, в прошлом году в очень сложной борьбе их мечта была достигнута, и золото турнира отправилось в Пермь.



Целью этого года было удержать титул чемпионов – команда находится в отличной спортивной форме, программа выступления дополнена сложнейшими техническими элементами. В финале на паркете встретились главные соперники пермской команды – конкуренты в национальном отборе, команда «Вера» из Тюмени, и многократные чемпионы мира, команда из Германии. С учетом уровня подготовки финалистов было понятно, что борьба пойдет за сотые балла. Итогом судейского решения «золото» досталось представителям Германии – 37,00 балла, «серебро» у пермяков – 36,667 балла и «бронза» у тюменцев – 35,875 балла.