Пермяков приглашают принять участие в «АрхиFFest-2018»

18:32 | 3.12.2018

С 5 по 20 декабря на различных площадках в Перми пройдет IV архивный фестиваль «АрхиFFest».



В этом году гостей фестиваля ждут презентации новых изданий архива: фотоальбома «Пермь – Дуйсбург: общественные пространства городов в 50–60-е годы XX века» и воспоминаний участника Первой мировой войны, уроженца Пермской губернии Ивана Деськова, представление личных фондов известных пермяков, дискуссии на актуальные для современной исторической науки темы. Завершится «АрхиFFest-2018» серией презентаций проектов, связанных с использованием старых фотографий Перми.



«Архивный фестиваль – это площадка для презентации документов Архивного фонда Пермского края в публичном пространстве. За время проведения фестиваля он зарекомендовал себя как знаковое явление для архивной отрасли Прикамья и неординарное событие в культурной жизни Перми», – рассказали в Государственном архиве Пермского края.



Подробно с мероприятиями фестиваля можно ознакомиться на его официальном сайте: archive.perm.ru/about/news/arkhiffest-2018-programme-of-activities-of-the-festival.