Пермь: новости дня
18:20 | 3.12.2018
Медучреждения КУБа завершают год с новым оборудованием и отремонтированными корпусами
Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников обозначал, что качество медицинской помощи на территории края должно быть равным для всех жителей. «Жители края должны получать качественную и оперативную помощь, независимо от того, где они живут – в краевом центре или в удаленных от него территориях. Нам нужно вывести здравоохранение региона на новый уровень», – подчеркивал губернатор.
По словам главного врача ГКБ № 4 Андрея Ронзина, этот аппарат давно ждали жители территорий Кизеловского угольного бассейна – Гремячинска, Кизела и Губахи. «Теперь людям не придется ездить в краевой центр или Березники для прохождения этого высокотехнологичного обследования. Это очень важно для людей, ведь это экономия и денег, и времени», – отметил он. 32-срезовый компьютерный томограф предполагается смонтировать до Нового года. Снимки с томографа в случае необходимости смогут быть отправлены через интернет специалистам в краевые и федеральные клиники для постановки точного диагноза. Стоимость оборудования – 17 млн рублей, средства были выделены из краевого бюджета. Также в губахинской больнице заканчивается текущий ремонт инфекционного отделения. Обновленное отделение с отремонтированными боксами примет пациентов сразу после Нового года. Количество коек после ремонта не изменится: оно рассчитано на 28 пациентов. Кроме того, в гремячинском подразделении ГКБ № 4 идет ремонт помещений детской и взрослой поликлиники. Он проводится в рамках краевого проекта «Новая поликлиника» и направлен на улучшение доступности и повышение качества амбулаторного обслуживания пациентов. В обновленных поликлиниках откроются новые кабинеты: доврачебного приема, неотложной помощи, выписки рецептов и справок, будут установлены инфоматы для самостоятельной записи к врачам. Для повышения комфорта пребывания в поликлинике взрослых и детей будет сделана понятная навигация и современный (единый для поликлиник Прикамья) фирменный стиль оформления помещений.
Напомним, с 2016 года в Пермском крае было увеличено финансирование здравоохранения в 1,5 раза, за счет этого погашены долги медучреждений. Благодаря оптимизации работы учреждений повысилась производительность труда медицинского персонала. Так, на 16 % увеличилось число пациентов, принятых врачом-терапевтом, и среднее время ожидания у терапевта сократилось с 14 до двух дней. В рамках проекта «Новая поликлиника» по краю модернизировано 128 регистратур и зон ожидания, в следующем году планируется модернизировать еще 15. Кроме того, в 2019 году планируется увеличить финансирование медицинских стационаров. Из краевого бюджета предполагается направить 18,5 млрд рублей (+11,3 % к уровню 2018 года). Всего на финансирование отрасли в 2019 году из краевого бюджета предполагается направить 47 млрд рублей.
© «Вечерние Ведомости»
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