Пермь: новости дня
17:31 | 3.12.2018
IV форум «Ни дня без науки» и фестиваль FUTURE.DOC посетило более 1500 детей
По словам министра образования и науки Пермского края Раисы Кассиной, форум – это возможность для общения взрослых, состоявшихся ученых с детьми и популяризации науки. «Форум позволяет любознательным детям посмотреть, пообщаться, задать вопросы людям, которые уже меняют наш мир и нашу жизнь. Радует, что родители наших ребят понимают, что нужно обращать внимание ребенка на современную науку, и знакомят его с популярными российскими учеными. Поэтому «Ни дня без науки» с успехом проходит уже в четвертый раз и с каждым годом становится все масштабнее и разнообразнее», – отметила она.
Для участников форума с публичными лекциями по вопросам новейших достижений в различных областях научного знания выступили ведущие ученые России, среди которых – российский химик-технолог Александр Терентьев, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, директор ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологий» Дмитрий Никитюк.
В детском технопарке «Кванториум Фотоника» более 250 детей из Перми, Лысьвы, Березников, Куеды и других районов Пермского края посетили мастер-классы по беспилотному пилотированию, робототехнике, виртуальной реальности, программированию. Состоялась лекция японского инженера-исследователя Хиротаки Осавы и форсайт-встреча с директором Центра форсайта ИТМО Натальей Луковниковой. На лекции «Антропоморфизация искусственного интеллекта, интерфейс "человек – машина"» Хиротака Осава рассказал о развитии робототехники в Японии и интеграции роботов в общество.
Ученый поделился мнением о будущих отношениях между человеком и роботом. На форсайт-встрече с Натальей Луковниковой участники опробовали один из методов прогнозирования. Каждый участник смог предположить изменения в сфере промышленности, урбанистики, медицины.
Также в рамках форума состоялся 1-й международный кинофестиваль документальных научно-популярных фильмов FUTURE.DOC. В его программу вошли 12 российских и зарубежных документальных картин. В фильмах рассказывали о новых разработках в сфере IT, физики, биологии и математической науки, генетики и даже философии питания. Неотъемлемой частью фестиваля стала дискуссионная программа. В обсуждении кинолент со зрителями приняли участие футуролог Сергей Переслегин, физик Валерий Рубаков, математик Андрей Соболевский и другие известные ученые.
Напомним, с 29 ноября по 3 декабря 2018 года ведущие ученые страны, академики обсуждали вызовы современной технологической цивилизации. В центре внимания научно-просветительского форума были проблемы будущей цивилизации, основанной на цифровой экономике: роли личности в обществе знаний и цифровых технологий, занятость и самообеспечение.
© «Вечерние Ведомости»
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