В Перми запущен тестовый автобус №2

12:28 | 3.12.2018

С 1 декабря в тестовом режиме заработал автобус №2 «ст. Пермь I – ст. Пермь II».



В направлении «станции Пермь I» автобус идет по ул. Петропавловской, Комсомольскому проспекту, Монастырской, а в обратном направлении – по Монастырской, Компросу, Ленина.



Пока по будням на маршруте будет работать два автобуса большой вместимости, по выходным – один. В 2019 году планируется увеличить количество автобусов, синхронизировать расписание автобуса с расписанием электричек, а также ввести изменения оплаты проезда для пассажиров пригородных поездов.



Подробное расписание автобуса №2 доступно на map.gortransperm.ru.