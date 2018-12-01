Лечебный корпус на 22 койко-места в Оханске будет построен в феврале 2019 года

12:10 | 3.12.2018

Специалисты минстроя и Управления капстроительства Пермского края проинспектировали ход строительства сельской врачебной амбулатории в поселке Майкор (Юсьвинский муниципальный район) и лечебного корпуса с инженерным блоком центральной районной больницы Оханска.



По словам заместителя министра строительства – начальника Управления капитального строительства Пермского края Игоря Ведерникова, на строительной площадке лечебного корпуса, рассчитанного на 22 койки, работы уже близятся к завершению. «Здесь готово само здание и кровля, окрашен фасад и установлены окна, завершено благоустройство. Начаты работы по монтажу внутренних электрических сетей и сетей связи. Сдача объекта запланирована на февраль 2019 года», – рассказал он.



По словам главного врача центральной районной больницы Оханска Константина Масалкина, новый корпус позволяет расширить лабораторно-диагностическую базу. «Новый корпус предусматривает размещение дополнительно стерилизационного отделения и клинико-диагностической лаборатории. Размещение в здании клинико-диагностической лаборатории позволит увеличить перечень оборудования и расширить количество забираемых анализов, а подключение к интернету – получать их результаты онлайн и перейти на электронный документооборот», – сообщил он.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что здравоохранение в ближайшие 5–7 лет будет «темой номер один», так как те задачи, решения которых ждут жители края, требуют от краевых властей системной работы. Сегодня на территории Пермского края ведется масштабное строительство социальной инфраструктуры. Так, за 5 лет (2018–2022 гг.) согласно адресной инвестиционной программе в регионе будет построено 22 объекта здравоохранения, в том числе 10 поликлиник, 7 больниц, 4 сельско-врачебных амбулатории, 1 диспансер.



Кроме того, во время инспекционного выезда специалисты минстроя и Управления капстроительства проинспектировали ход работ в Майкорской сельской врачебной амбулатории. Строительство объекта началось в июне 2018 года. Сегодня здесь возводятся наружные и внутренние стены здания, прокладываются коммунальные сети. Параллельно ведутся работы по благоустройству. Завершение строительства намечено на февраль 2019 года.