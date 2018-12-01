Неделя в Перми будет не слишком холодной

11:59 | 3.12.2018

Сейчас в столице Прикамья -10 градусов, пасмурно. Сегодня, 3 декабря, днем в Перми будет около -7 °C.



Завтра столбик термометра покажет -4 °C, такая же температура ожидается в среду. В ночь на четверг похолодает до -11 °C, днем 6 декабря будет около -7 °C. Холодной, -12 °C, будет и ночь на пятницу, днем будет около -7 °C. В субботу, по предварительным прогнозам, потеплеет, пойдет снег.