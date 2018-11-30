Пермские школьники обсудили интеграцию роботов в человеческий социум

15:57 | 2.12.2018

В рамках форума «Ни дня без науки» в детском технопарке «Кванториум Фотоника» прошел день робототехники. Состоялась лекция инженера-исследователя Хиротака Осава и форсайт-встреча с директором Центра форсайта ИТМО Натальей Луковниковой.



На лекции «Антропоморфизация искусственного интеллекта, интерфейс человек-машина» Хиротака Осава рассказал о развитии робототехники в Японии и интеграции роботов в общество. Ученый поделился мнением о будущих отношениях между человеком и роботом. По его словам, сегодня в Японии проводятся эксперименты по моделированию ситуаций, когда робот и человек активно вовлечены в общение (например, в интеллектуальные игры), при этом исследователи изучают реакцию машин и человека на разные обстоятельства. Как отмечает ученый, современный мир вплотную подходит к той точке, когда роботов можно будет называть полноценными компаньонами человека.



«Я скептически относился к тому, что робот может быть создан просто для общения, поэтому стал заниматься изучением роботов и сферы взаимодействия человека и робота. Это очень интересная тема», — отметил Хиротака Осава.



На форсайт-встрече с Натальей Луковниковой участники опробовали один из методов прогнозирования. Зал разделили на 5 групп, каждая из которых выбрала для себя одну из предложенных сфер жизни: промышленность, науку, образование и социальную сферу, город, медицину. Участники групп составили прогноз будущего в каждой из сфер.



Всего на лекцию японского исследователя и встречу с директором Центра форсайта пришло порядка 300 человек.



Мероприятие прошло в рамках научно-просветительского форума «Ни дня без науки», посвященного памяти С.П. Капицы, который проходит в эти дни в краевой столице. С 29 ноября по 3 декабря ведущие ученые страны, академики и члены-корреспонденты РАН обсуждают вызовы современной технологической цивилизации. В центре внимания дискуссии участников научно-просветительского форума проблемы будущей цивилизации, основанной на цифровой экономике: роли личности в обществе знаний и цифровых технологий, занятость, самообеспечение.