«От градостроительной концепции к детали»: Сергей Чобан прочитает лекцию в музее современного искусства

15:50 | 2.12.2018

2 декабря в рамках проекта «PERMM.Академия» в музее современного искусства пройдет лекция архитектора Сергея Чобана «От градостроительной концепции к детали». Этим событием музей открывает новый блок встреч, посвященный современной архитектуре.



Сергей Чобан разрабатывает архитектурную концепцию культурно-рекреационного пространства бывшего завода им. Шпагина, где будет создан музейный кластер. Отметим, что концепция реновации завода им. Шпагина была презентована общественности и экспертам в октябре этого года. Также Сергей Чобан участвует в обсуждении текущих задач урбанистики в Пермском крае, в частности, прочел публичную лекцию в рамках Молодежного форума.



Лекция «От градостроительной концепции к детали» – это возможность познакомиться широкой публике с проектами архитектора, его наиболее знаковыми постройками и основными принципами работы в городской среде.



Начало лекции в 18.00. Вход на мероприятие по билетам музея современного искусства.